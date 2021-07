Verstappen se nenechal porážkou rozhodit, nic prý neznamená

Max Verstappen (1. v tréninku, 2. v kvalifikaci)

Zatímco v jediném pátečním tréninku nizozemský pilot rozdrtil konkurenci, ve večerní kvalifikaci se musel spokojit s druhým místem, když na Lewise Hamiltona ztratil 75 tisícin sekundy. Pilot Red Bullu určitě neklesá na mysli a zítra bude útočit na „opravdovou pole position“.

„Je to v podstatě dost zvláštní. Vyjedete na trať, jedete na maximum, ale případné první místo vlastně nic neznamená, nezískáte z toho pocit, že jste vyhráli kvalifikaci. Uvidíme zítra. Myslím, že auto má dobrou závodní formu. Musíme jen vyladit pár potíží, které jsme měli v kvalifikaci. Pořád věřím, že nás čeká povedený závod.

Musíme se především soustředit na sebe. Auto jako takové se ovládalo celkem dobře, jen musíme vychytat nedotáčivost. Při nájezdech do zatáček jsem musel dlouho čekat, než přední gumy chytnou přilnavost. Je to divné, dosud nevím, co bylo příčinou. Zřejmě to ale nebylo kvůli nastavení předního křídla. Jsme blízko čelu, takže se nestalo nic špatného,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (8. v tréninku, 5. v kvalifikaci)

Vyjádření mexického jezdce brzy doplníme.