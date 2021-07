Verstappen se nechce zapojovat do mediálního humbuku okolo kolize ze Silverstonu

„Nemám moc co říct ke všemu tomu mediálnímu humbuku a upřímně řečeno, nemám zájem se do toho zapojovat,“ řekl Verstappen před odjezdem do Budapešti.

„Vím, co se stalo v Silverstonu, protože jsem seděl v autě. Samozřejmě mám určitý názor na to, jak můj závod skončil, ale teď se soustředím jen na to, abychom byli na trati co nejlepší a udrželi se v čele šampionátu.“

„Tým se může postarat o oficiální stránku věci a o vše, co je třeba po nehodě prověřit, ale můj úkol je stejný jako vždy – být co nejlepší a pokusit se v neděli vyhrát.“

Tělo testoval u počítače

Verstappen rád závodí také virtuálně. Obvykle je to jen koníček a nemá to výraznější přínos pro jeho přípravu na závody F1. Tentokrát tomu ale bylo trochu jinak. Verstappen se o víkendu zúčastnil čtyřiadvacetihodinovky ve Spa.

„Jsem samozřejmě trochu potlučený, ale to je po tak velkém nárazu normální. Trénuji a cítím se dobře. Tento týden jsem absolvoval 24hodinový virtuální závod a byl to dobrý test, abych zjistil, jak bude moje tělo reagovat na to, že jsem dlouho seděl v jedné poloze za obrazovkami. Cítil jsem se naprosto v pořádku, což mě před víkendem pozitivně naladilo.“