Verstappen se jako úřadující mistr světa pod tlakem necítí

Max Verstappen bude letos závodit s číslem 1 na svém voze. Už dříve uvedl, že „má splněno“. Stal se mistrem světa a cokoliv navíc je bonus.

„Úplně nevíme, co můžeme očekávat, takže se těším, až poprvé uvidím, jak se auto chová na trati,“ řekl Verstappen.

„Největší adaptací v letošní sezoně budou nové předpisy, budeme potřebovat nějaký čas, abychom si na auto zvykli, není to tak, že jen naskočíte a je to upgrade oproti loňsku.“

„Zbytek je celkem jednoduchý. V této sezoně necítím žádný extra tlak, prostě budu dělat to, co dělám pořád, protože si nemyslím, že je důvod, aby to bylo jinak.“

Verstappenovým týmovým kolegou bude také letos Sergio Pérez. Vloni to s ním bylo jako na houpačce, ale sezónu zakončil dobře.

„Všichni na startovním roštu začínáme v letošní sezoně od nuly, takže nás čeká vzrušující rok,“ řekl Pérez.

„Loni jsme do toho dali všechno až do posledního kola a jsme připraveni udělat totéž i v roce 2022. Říká se, že nová pravidla zlepší konkurenci na trati, takže doufám, že pro nás jako jezdce to bude znamenat, že budeme moci více soutěžit, více závodit a více sledovat jiné auto.“

„Bude spousta věcí, které se budeme muset naučit a kterým se budeme muset přizpůsobit, ale tato nová pravidla jsou nastavena tak, aby vše bylo velmi zajímavé.“