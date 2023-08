Verstappen se chystá s vlastním týmem vstoupit do závodů vozů GT3

Max Verstappen prohlásil, že by rád se svým týmem do závodů vozů kategorie GT3 plnohodnotně vstoupil v roce 2025.

Max Verstappen se vedle F1 dlouhodobě angažuje i v jiných disciplínách.

Sám je aktivní ve virtuálních závodech a v roli sponzora podporuje kariéru Thierryho Vermeulena, který je synem jeho manažera.

V rozhovoru pro nizozemský magazín Formule 1 nyní Verstappen prozradil, že se chystá založit i vlastní tým, který by se účastnil závodů vozů kategorie GT3.

„Všechno začalo s týmem Redline ve virtuálních závodech. Prostřednictvím Verstappen.com Racingu sponzorujeme a podporujeme různé závodní aktivity lidí, kteří mi jsou blízcí. S Thierrym Vermeulenem jsme aktivní v seriálech DTM a GTWC Sprint a s mým otcem v rallye. Konečným cílem je ale vytvořit vlastní tým,“ uvedl dvojnásobný mistr světa.

„První krokem je vytvořit vlastní tým pro závody GT3 a pak se uvidí, kde skončíme. Bylo by hezké, kdybychom mohli ve vytrvalostních závodech vyrůst na nejvyšší úroveň. V současné době na tom pracujeme. Pro příští rok to bude náročné, ale rád bych ho měl co nejdříve. Mít v roce 2025 tým pro závody GT3 s minimálně dvěma vozy by však mělo být reálné,“ upřesnil jezdec, který v F1 hájí barvy Red Bullu.

Hlavní ambicí Verstappena je, aby prostřednictvím svého týmu mohl umožnit jezdcům z virtuálních závodů přestup do těch reálných.

„Když už něco dělám, chci to udělat správně. Chci s týmem také vyhrát. Jde o to vytvořit odrazový můstek z virtuálního závodění do závodů GT3, aby člověk nemusel projít motokárami než se dostane k motorsportu, který v současné době stojí hodně peněz,“ dodal Verstappen.