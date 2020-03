Verstappen se bojí koronaviru. Podle Marka by bylo lepší, kdyby se nakazil

„Řekl mi do telefonu, že se bojí, že se nakazí,“ řekl Marko pro Krone. „Bylo by nejlepší, kdyby se nakazil. Ve 22 letech není členem žádné rizikové skupiny, ale po nákaze virem by byl vůči němu imunní a mohl by se vydat za titulem.“

Marko vnímá opatření proti koronaviru jako přehnaná. Přestože mu je 76 let, z nákazy obavy nemá.

„Jsem v kanceláři od 7:00 do 12:00, pak jdu do lesa a dělám tři hodiny lesnické práce. Jsem ve skvělé kondici. Jsem na tom opravdu dobře.“

„Naštěstí máme velmi dobrou lékařskou péči, jen si dávám pozor, abych se nezranil motorovou pilou a nemusel jít do nemocnice, což je v tuto chvíli určitě nejnebezpečnější místo. Doufám, že po Velikonocích bude tenhle postrach výrazně menší a život se rychle vrátí k určitému normálu.“

Marko dříve pro Speedweek napsal, že vše okolo koronaviru je přehnané. „Je to chřipka. Většinou umírají stáří lidé, kteří jsou už nemocní.“

