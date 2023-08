Verstappen se blíží úrovni legend, jako byli Prost a Senna, tvrdí Horner

Boss Red Bullu Christian Horner o Maxi Verstappenovi prohlásil, že se blíží úrovni legend, kterými byli Alain Prost či Ayrton Senna.

Ačkoliv je Verstappenovi teprve 25 let, má již na svém kontě 45 výher a míří za svým třetím titulem mistra světa. Nizozemec se tak nyní může chlubit úspěchy, které na svém kontě mají jen největší legendy F1.

O tom, že pilot Red Bullu už teď patří mezi nejvýznamější postavy historie formule 1, je přesvědčen i jeho šéf Christian Horner.

Podle týmového šéfa Red Bullu začíná být Verstappenova kariéra srovnatelná s tím, co v F1 předvedly největší hvězdy tohoto sportu.

„Co se závodníků týká, je těžké srovnávat jezdce různých generací. Ayrton Senna a Alain Prost jsou však legendami tohoto sportu. Myslím, že se Max k této skupině rychle přidává,“ prohlásil Horner, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Mezi Prostem a Sennou to pěkně jiskřilo. Dvě alfy je vždycky těžké zvládnout, ale zvenku to bylo hezké sledovat,“ zavzpomínal Horner na přelom osmdesátých a devadesátých let.

On samotný přitom před Sennou a Prostem dával přednost jinému jezdci.

„Byl jsem vždycky v táboře Nigela Mansella. Byly to skvělé závody,“ dodal 49letý Brit.