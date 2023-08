Verstappen se bál, že se chybou v první zatáčce připravil o šanci na pole position

Třetí pole position v řadě pro domácí Velkou cenu Nizozemska formule 1 získal Max Verstappen z Red Bullu.

Mistr světa z posledních dvou sezón nepoznal v kvalifikaci na Zandvoortu přemožitele ani ve třetím ročníku po návratu F1 na tuto trať. Druhého Landa Norrise nechal za sebou o více než půl sekundy, i když Brit byl před posledními pokusy na průběžném prvním místě.

Už po první zatáčce posledního pokusu si ale Verstappen myslel, že tentokrát pole position nezíská.

„Začal jsem kolo, najel jsem do první zatáčky a pomyslel si 'A je to'. Brzdil jsem až příliš pozdě. Moje první zatáčka možná nebyla skvělá, ale zbytek kola byl dobrý, auto bylo dobré,“ řekl Verstappen.

V průběhu celé soboty si s piloty na Zandvoortu pohrávalo počasí. Kvalifikace začala na mokré trati, postupně ale osychala a s tím se měnila i přilnavost, kterou bylo podle Verstappena obtížné posoudit.

„Docela to klouzalo, takže bylo snadné udělat chybu. První a třetí sektor byly celkem kluzké. Hlavně na přechodných pneumatikách na začátku, než jste do nich dostali teplotu. Museli jste zajet pár kol, abyste se dostali do rytmu a zahřáli pneumatiky.

„Myslím, že díky větru a slunci trať osychala rychleji, než jsme čekali. Vyjel jsem na přechodných a rychle si uvědomil, že to byla špatná pneumatika, takže jsme zajeli a nasadili slicky.“

Pérez sedmý

Se ztrátou 1,3 sekundy na svého týmového kolegu skončil Sergio Pérez v nizozemské kvalifikaci sedmý.