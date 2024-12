Verstappen s přehledem obhájil loňské katarské vítězství

Nizozemec si záhy po startu vzal zpět první místo, o které přišel penalizací za pomalou jízdu v kvalifikaci, čímž se na roštu propadl na druhé místo za George Russella.

Následně Verstappen zvládl všechny restarty závodu po safety carech, dojel si pro deváté vítězství v sezóně a obhájil vítězství z Kataru.

„Byl to velmi dobrý závod. Už včera v kvalifikaci bylo auto mnohem lepší a dnes v prvním stintu bylo velmi, velmi rychlé. Mezi mnou a Landem (Norrisem) bylo neustále 1,8 sekundy, navzájem jsme se tlačili vpřed a byla to velká zábava,“ řekl Verstappen.

„Tato trať má spoustu přilnavosti a tento rok pneumatiky opravdu držely, takže bylo vážně zábavné na ně tlačit. V prvním stintu jsme jeli opravdu dlouho, pak bylo několik safety carů, při kterých jsme museli dávat pozor, ale jsem rád.

„Už je to nějaká doba, kdy jsme byli na suchu takhle konkurenceschopní, jsem proto velmi hrdý na celý tým, že to dokázal takto otočit. I oni si rozhodně toto vítězství zaslouží.“

Při druhém restartu závodu po safety caru musel Verstappen odrážet útoky Norrise. „Na tvrdé sadě byla velmi malá přilnavost. Vyjeli jste z boxů a už byly studené, za safety carem je neohřejete. Na výjezdu z poslední zatáčky, kde jsem neměl v podstatě žádnou přilnavost, jsem zkusil něco jiného.

„V první zatáčce to bylo trochu ostré, myslím ale, že se to divákům muselo líbit. Pak už jsem do cíle měl dobrou rychlost, jsem proto velmi rád, že jsem tu vyhrál.“

Pérez závod nedokončil

Sergio Pérez závod nedokončil poté, co se ve 41. kole zřejmě vinou technického problému roztočil a svůj vůz následně odstavil vedle trati.