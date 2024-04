Verstappen s Pérezem zajistili Red Bullu kompletní první řadu

Verstappen letos v kvalifikacích zatím nenašel přemožitele a z nejvýhodnější pozice odstartuje také do čtvrtého závodu sezóny na japonské Suzuce.

„Nakonec to bylo docela těsné. Pneumatiky jsou na této trati citlivé, jelikož asfalt je opravdu agresivní. Když chcete jet neustále na limitu, ne vždy to funguje,“ řekl Verstappen.

„Nejdůležitější ale je, že jsme na pole position. Samozřejmě chcete, aby každé kolo bylo perfektní, ale na trati jako je tato to ne vždy vyjde.

„Celkově velmi dobrý den, dobrá startovní pozice pro zítřek. Pro tým je skvělé mít první a druhé místo, snad to udržíme i zítra.“

Pérez si polepšil posledním pokusem

Mexičan Pérez z první řady vyrazí poprvé od loňského července, kdy v Belgii startoval rovněž druhý.

Po prvních pokusech ve třetí části přitom Pérezovi patřila třetí pozice se ztrátou až 365 tisícin na Verstappena. Posledním měřeným kolem ale výrazně zrychlil a zaostal za svým týmovým kolegou o 66 tisícin, ačkoliv o 43 tisícin zrychlil také Verstappen.

„Dnes to bylo s Maxem těsné, bylo to ale opravdu dobré kolo. Hlavně na konci trati bylo celkem snadné ztratit pár desetin v posledním sektoru a v šikaně, poskládali jsme to dohromady, ale bohužel to nestačilo,“ zhodnotil Pérez.

„Po celý víkend jsme byli opravdu vyrovnaní (s Verstappenem), i v kvalifikaci, a když máte tak malé rozdíly, může se na tom podepsat cokoliv. Neměl jsem dobrý nájezd do rychlého kola, takže to mohlo být jiné, ale myslím, že pro zítřek jsme v dobré pozici.

„Naše závodní rychlost dnes ráno nebyla tak dobrá, ale zapracovali jsme na tom a snad budeme (v závodě) silní.“