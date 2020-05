Verstappen s Albonem představují nejzajímavější místa Nizozemska

Velká popularita pilota Red Bullu Maxe Verstappena měla pro tuto událost zajistit vyprodané tribuny kolem zrekonstruované trati. Kvůli pandemii koronaviru však musel být závod, stejně jako dosud devět dalších, odložen.

Red Bull využil příležitosti návratu F1 do Nizozemska a na začátku roku ještě před zavedením opatření spojených s koronavirem natočil klip Dutch Road Trip: From Port to Zandvoort (Nizozemský road trip: Z přístavu do Zandvoortu). Verstappen v něm svému týmovému kolegovi Alexanderu Albonovi ukazuje nejzajímavější místa Nizozemska. Oba si je projíždějí v modelech RB7.

Dvojice začíná v Rotterdamu, kde se projede místním přístavem a vyrazí na venkov k větrným mlýnům a také do skleníků plných květin. Ve druhé polovině videa projíždí ulicemi Haguu a písečnými dunami, kde je doplní mistr světa v motocrossu z roku 2018 Jeffrey Herlings.

Nakonec Verstappen s Albonem přijíždění, už v modelech RB8, na nový okruh v Zandvoortu.

„Když nemůžeme závodit, myslím, že je skvělé vytvořit něco pro naše fanoušky. S tímto nápadem přišel Red Bull a je dobré takto všem ukázat kousek Nizozemska,“ říká Verstappen.

„Je to výjimečné a Red Bull je jediný, který dělá takové věci. Běžně vidíte vozy F1 jen na závodní trati, my ale děláme šílené věci na sněhu nebo na pláži. Je to příležitost, která se naskytne jednou za život, když to lidé vidí před svými domovy. Navíc jsem absolvoval pár kol na novém okruhu Zandvort, z toho mám velkou radost!“ popisuje.

„Samozřejmě se všichni těšíme, že znovu začneme závodit, jakmile to bude bezpečné. Všichni si to přejeme. Všichni se těšíme, že budeme mít v Nizozemsku velkou cenu. Snad později letos, nebo až to bude možné, budeme moci odstartovat. Doufám, že do té doby si všichni užijí tento film.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson