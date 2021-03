Verstappen: Red Bull vyřešil své problémy z loňské sezóny

Nizozemec v sobotu na okruhu v Sachíru o téměř čtyři desetiny sekundy porazil Lewise Hamiltona z Mercedesu, který skončil druhý před svým týmovým kolegou Valtterim Bottasem.

Je to přitom poprvé od roku 2013, kdy první kvalifikaci sezóny nevyhrál jezdec Mercedesu. Ziskem pole position Red Bull potvrdil rychlost, kterou ukázal už před 14 dni v předsezónních testech.

„Posledních pár let se to nepovedlo, předpisy se ale (pro rok 2021) příliš nezměnily a my věděli, jaké byly v loňském roce naše slabiny. Zdá se, že jsme je vyřešili už na začátku roku. Samozřejmě z toho mám velkou radost,“ řekl Verstappen.

„Je to skvělý začátek, do budoucna nám to ale nic nezaručuje. S celým víkendem jsem ale zatím velmi spokojen. Ukazuje to, že kluci po konci loňské sezóny pokračovali v tvrdé práci a úpravy, které byly na voze provedeny, fungují. Jsem šťastný za celý tým.“

Verstappen také vyzdvihl pohonnou jednotku Honda. „Je radost s nimi pracovat. Přináší nadšení a emoce, to mám rád. Celou dobu jedou na maximum, chtějí vyhrát, můžete to v nich vidět. Velké uznání také za dnešní výsledek. Měli skvělou zimu.“

Pérez těsně před branami Q3

Sergiu Pérezovi se v jeho první kvalifikaci u Red Bullu nepodařilo postoupit do Q3, když na střední sadě pneumatik zajel pouze jedenáctý čas. Od nejlepší desítky jej dělilo 45 tisícin sekundy.

„Nečekal jsem, že se kvalifikuji jedenáctý. Není to ideální začátek, ale zlepšujeme se a já mezi třetím tréninkem a kvalifikací udělal dobrý krok vpřed, ale nestačilo to,“ řekl Pérez.

„Bylo zcela správné použít v Q2 střední sadu, ale bohužel se to nevyplatilo a já nezajel kolo, jaké bych měl. Ve 13. zatáčce jsem byl široký a ztratil jsem pár desetin. Pole je tak vyrovnané, že mě to vyřadilo z Q3. Je to škoda, protože další kilometry a srovnání s Maxem by mi pomohlo se zlepšit, ale zítra je nový den a na této trati se může stát cokoliv.“