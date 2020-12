Verstappen: Red Bull udělal všechno správně

Verstappen položil základ svého úspěchu v sobotní kvalifikaci, kde o 25 tisícin porazil Valtteriho Bottase a letos poprvé startoval z pole position. Po startu si udržel vedení, náskok v průběhu celého závodu kontroloval a jezdcům Mercedesu nikdy nedal šanci zaútočit.

„Opravdu jsem si to užil. Dnes jsme měli dobrý start a od té chvíle se samozřejmě už jen staráte o pneumatiky. Vůz byl ale opravdu dobře vyvážený, v podstatě všechno jsme udělali správně,“ řekl Verstappen, který letos vyhrál také Velkou cenu 70. výročí F1 na Silverstonu.

Start z první pozice Verstappenovi podle jeho slov cestu za vítězstvím podstatně usnadnil. „Myslím, že jakmile startujete vpředu, můžete trochu více kontrolovat rychlost a zjednodušit si tak život.“

Red Bull, stejně jako řada dalších týmů, využil brzkého safety caru a po 11 kolech Verstappen přezul ze střední na tvrdou směs pneumatik, se kterou Nizozemec vydržel zbývajících 44 kol.

„Viděl jsem, že za mnou odpadávali, takže jsem mohl trochu zvolnit. Musel jsem se samozřejmě dostat přes pomalejší jezdce, ale celkově to pro tým byl velmi silný závod.“

Albon nestihl dojet Hamiltona, s víkendem je ale spokojen

Čtvrtým místem zakončil svou první kompletní sezónu u Red Bullu Alexander Albon.

Thajský pilot, který zatím stále nemá jisté místo pro sezónu 2021, si v úvodu poradil s Landem Norrisem a většinu závodu strávil na čtvrté pozici. V posledních kolech se začal přibližovat třetímu Lewisi Hamiltonovi z Mercedesu, před letošního mistra světa se ale už nedokázal dostat.

„Mám pocit, že to byl z pohledu výkonnosti můj nejlepší víkend. Chci poděkovat za obrovskou podporu od kluků v továrně a tady (na trati, pozn. redakce). Nevzdali jsme se, stále jsme se snažili najít řešení, abych se v autě cítil lépe,“ řekl Albon pro Motorsport.com.

„Jsem na sebe hrdý a mám pocit, že to bylo dobré zakončení roku. Jestli to stačilo nebo ne, to není na mně. Ale samozřejmě cítím, že jsem pro to udělal vše. Nechám ostatní, ať rozhodnou.“