Verstappen Red Bull překvapil. Do boxů jsme ho nepovolali, říká Horner

Verstappen se lepším startem dostal v první zatáčce do vedení, kde se držel až do 25. kola, kdy zamířil k mechanikům.

Horner po závodě přiznal, že tým Verstappen do boxů nezavolal. Jelikož mechanici nebyli zcela připraveni, zdržel se Nizozemec v boxech asi o 1,5 sekundy déle.

„Chystali jsme se na zastávku, pak ale Max jednoduše přijel do boxů, i když jsme ho v tom kole nepovolali,“ řekl Horner v rozhovoru pro Sky.

Vyzdvihl také práci mechaniků a Verstappenova závodního inženýra Giampiera Lambiase, díky kterým byla ztráta při zastávka minimální.

„Byla to rychlá reakce z boxové zdi od jeho závodního inženýra, od mechaniků, kteří to zvládli bez větší časové ztráty. Myslím, že ta zastávka trvala asi 4 sekundy. Neuvěřitelně rychle se vzpamatovali, aby se to za tu krátkou chvíli otočilo.“

Horner také podle svých slov očekával, že Mercedes bude na Verstappenovu pomalou zastávku okamžitě reagovat a Hamilton zamíří do boxů v následujícím kole. Skutečnost, že zůstali na trati, podle něj ukázala, jak velkou výkonnostní výhodu Mercedes ve Španělsku měl.

„Jelikož jsme měli ten pomalý pit stop, mysleli jsme si, že v dalším kole okamžitě zastaví. Ale nezastavili. Pozici na trati jsme tak získali zpět,“ řekl Horner.

„Zdálo se, že dnes mají rychlejší auto. Neopotřebovávaly se jim pneumatiky, dokázali jet velmi blízko a jelikož se pole tak roztáhlo, nabídlo jim to všechny možnosti. Nezdálo se, že by Maxe předjeli stejnou strategií na trati. Neměli co ztratit, tak zajeli do boxů, dostali se do čistého vzduchu a vyšlo jim to.“