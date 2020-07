Verstappen: Red Bull byl dnes až příliš pomalý

Po minulém víkendu, kdy jej v úvodu závodu na stejné trati vyřadil technický problém, se tento víkend na Red Bull Ringu Verstappen kvalifikoval na druhé místo za suverénního Lewise Hamiltona.

Ten si však po startu pohlídal vedení a nikdy prakticky nedal Verstappenovi šanci jej ohrozit. Pilot Red Bullu jel většinu závodu asi pět sekund za Hamiltonem. V závěru závodu jej zpomalovalo také poškození předního křídla, díky kterému se mu dokázal Bottas přiblížit a pět kol před cílem jej překonat.

„Snažil jsem se, ale byli jsme příliš pomalí. I když mě předjel Valtteri jsem dělal, co jsem mohl. Snažil jsem se mu to trochu ztížit, o kolo později se přede mě ale i tak dostal. Alespoň to ale byla zábava, protože závod byl nudný. Stupně vítězů jsou dobré, stále máme ale práci,“ řekl Verstappen.

Red Bull se podle něj musí zlepšit jak po stránce vozu, tak pohonné jednotky Honda.

„Tlačil jsem, co to šlo, abych se jich držel, ale evidentně to stále nestačí. Náskok na kluky vzadu byl obrovský, trochu mě to překvapilo.

„Vrátit se ale po nule z minulého víkendu na stupně vítězů je dobrý start, jako tým ale chceme vyhrávat a bojovat o šampionát. Když chcete bojovat o šampionát, samozřejmě musíte vyhrávat závody. Musíme se na to podívat, myslím, že ztrácíme i na rovinkách.“

Albon ztrácel a opět bojoval ve čtvrté zatáčce

Druhý pilot Red Bullu Alexander Albon sice dojel do cíle na čtvrté pozici, na vítězného Hamiltona však ztratil 44 sekund.

„Závod byl dobrý a čtvrté místo znamená pro tým velké množství bodů, obzvlášť po odstoupení minulý týden jsme to potřebovali. Já bojoval trochu více vzadu, než bych si představoval, moje rychlost nebyla dobrá. Tento týden jsme lépe pochopili vůz a víme, kde se zlepšit. “

Stejně jako minulý týden se i tentokrát dostal Albon ve čtvrté zatáčce do souboje a kontaktu s jedním ze svých soupeřů. Místo Hamiltona však tentokrát bojoval se Sergiem Pérezem.

„V posledním kole to na mě zkusil do čtvrté zatáčky, ale nechal jsem mu dostatek místa. Myslím, že byl trochu široký a dotkli jsme se, ale vyhnuli jsme se nehodě, takže to bylo dobré, jen tvrdý souboj.“