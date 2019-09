Verstappen reaguje na Rosberga: Je to nový Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve se v posledních letech stal glosátorem formule 1. Média jeho výroky, které mnohdy nejsou zcela „politicky korektní“, milují. Podobně se nám začíná profilovat Nico Rosberg, který v průběhu víkendů uveřejňuje své názory na Youtube.

Po Spa mluvil Rosberg také o Verstappenovi, který měl v první zatáčce kontakt s Kimim Räikkönenem a musel na téměř domácí trati skončit. Nikoliv však hned. Jel ještě pár desítek metrů do Eau Rouge.

„Verstappen se tak trochu vrátil ke svému starému já,“ řekl Rosberg. „Byl prostě příliš agresivní, opravdu příliš agresivní. Nerozumím tomu, jak mohl jen tak v klidu jet naplno, i když je auto bylo rozbité. Má koule z oceli, ale tohle nedávalo moc smysl.“

Verstappena prý Rosbergova slova nezajímají. „Nemám moc velký zájem o to, co říká na svém kanálu,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro nizozemské noviny De Telegraaf.

„Myslím, že je to nový Jacques Villeneuve. Možná chce přilákat publikum, nebo něco takového. Letos mě nazval narcistou. To bylo velmi extrémní.“

Nico Rosberg v roce 2016 získal titul mistra světa a o pár dní později oznámil odchod z F1.

„Nemá žádné charisma, takže se nikam nedostane. Nevím, co je jeho účelem, zda je to pozornost. Často je to také o penězích, ale pak měl závodit a mohl vydělat mnohem více peněz než svým kanálem na YouTube.“

