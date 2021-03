Verstappen: Radši bych dostal penalizaci, než pustil Hamiltona zpátky na první místo

Pilot Red Bullu na čerstvějších pneumatikách v závěru závodu stahoval náskok vedoucího Hamiltona a čtyři kola před cílem zaútočil ve čtvrté zatáčce na vedoucí pozici.

Verstappen se vnějškem dokázal před pilota Mercedesu dostat, na výjezdu ze zatáčky však všemi čtyřmi koly vyjel za bílou čáru ohraničující trať. Kvůli častému porušování limitů tratě začalo ředitelství závodu v polovině velké ceny na tento prohřešek upozorňovat.

Na rovince za 10. zatáčkou Verstappen Hamiltonovi první pozici vrátil. Ve zbytku závodu se ale už nedokázal svému soupeři natolik přiblížit, aby mohl zaútočit znovu.

Rádiová komunikace mezi Verstappenem a šéfem Red Bullu Christianem Hornerem odhalila, že Nizozemec nechtěl pozici Hamiltonovi vrátit. Chtěl se pokusit vyjet si na prvním místě dostatečný náskok, aby jej o vítězství nepřipravila případná pětisekundová penalizace za porušení limitů tratě.

„Proč jste mě nenechali jet? Snadno bych mohl získat těch pět sekund. Radši bych prohrál takto, než abych byl tímto způsobem druhý,“ řekl Verstappen týmu, na což mu Horner odvětil, že vedení závodu týmu nařídilo, aby Verstappen Hamiltonovi pozici vrátil.

„Je to samozřejmě škoda, ale musíte také vidět pozitiva. Opravdu s nimi bojujeme a myslím, že je skvělé začít ročník tímto způsobem.“

Verstappen nedokázal s Hamiltonem držet krok na výjezdu z pomalých zatáček. „Nevím, co se tam stalo. Myslím, že v pomalých zatáčkách se to po celý závod nevyřešilo. Musíme se na to podívat, ale dokázali jsme dokončit závod a získat dobré body.“

Pérez měl problém v zahřívacím kole

Ještě před startem svého prvního závodu v barvách Red Bullu měl problémy Sergio Pérez, jehož vůz v zahřívacím kole zastavil. Mexičan jej dokázal znovu uvést do provozu, ale místo původní 11. pozice startoval z boxů. Do cíle nakonec dojel na pátém místě.

„Uprostřed zatáčky se všechno vypnulo. Už jsem chtěl vyskočit z auta, pak jsem najednou uslyšel Jonathana (Wheatleyho, sportovního ředitele Red Bullu). Nastartoval jsem auto a pokračoval. Bylo těžké ho znovu nastartovat. Nic jsem neslyšel, neslyšel jsem inženýry, pak to ale bylo dobré,“ řekl Pérez.

„Potěšilo mě už to, že jsme dokázali odjet tyto kilometry. Včerejší neúčast v Q3 zpomalila můj progres, protože v průběhu kvalifikace jsme viděli, že si věci začínají sedat. Je škoda, že jsme včera nedosáhli maxima, myslím ale, že dnes to bylo každým kolem lepší.“