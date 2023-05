Verstappen: První roky u Red Bullu mě naučily trpělivosti

Max Verstappen tvrdí, že vždy věřil tomu, že Red Bull jednoho dne začne opět bojovat o tituly.

Téměř šest sezon v barvách Red Bullu musel Max Verstappen čekat, než se dočká porážky jezdců Mercedesu a oslaví svůj premiérový titul mistra světa.

Přesto podle svých slov nikdy neztrácel důvěru v to, že jednou na světový primát s pomocí rakouské stáje dosáhne.

„Žádné pochyby, ale musíte být trpěliví. Myslím, že jsem se za ty roky naučil být hodně trpělivý. Vždycky jsem v tento projekt věřil, protože jsem viděl, jak lidé pracují a jak jsou motivovaní, aby se vrátili na vrchol,“ prohlásil Verstappen podle Autosportu.

„Nelze si to vynutit. V jednu chvíli jsme byli třetím nejlepším týmem a nešlo si jen říct, že teď začneme vyhrávat. Je to proces,“ uved nizozemský pilot Red Bullu s tím, že se věci začaly měnit ve chvíli, kdy jeho tým přešel z motorů Renault na ty od Hondy.

„Samozřejmě, že nyní je snadné říct: 'Jo, já jsem to čekal, bla, bla, bla...'. To člověk neví, ale já jsem tomu procesu, ve kterém jsme byli, věřil, protože jsem cítil, že k něčemu směřujeme,“ přiblížil závodník, který letos usiluje o třetí titul v řadě.

„Několik let se nám rozpadaly smlouvy o motorech a pak už to bylo trápení. Někdy jsme měli docela slušný balík, ale zároveň nám trochu chyběla maximální rychlost. A to vše velmi ztěžovalo odhalení skutečného potenciálu,“ zrekapituloval Verstappen a dodal:

"A když pak přišla Honda, bylo to opět trochu složité. Myslím si však, že po roce jsme už byli velmi konkurenceschopní, což bylo skvělé vidět."