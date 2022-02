Verstappen prozradil, že v závěru GP Abú Dhabí měl velké křeče v noze

Max Verstappen po posledním závodě sezóny, ve kterém získal titul mistra světa, prozradil, že měl křeče v noze. V novém rozhovoru se k tomu vrátil a uvedl, že problémy byly větší, než se původně myslelo.

Verstappenovy problémy byly vidět i v telemetrii. Problémy měl s nohou, kterou přidává plyn.

„Ještě jedno kolo a závod bych nedokázal takto dokončit,“ řekl Verstappen pro The Guardian. „Úroveň stresu byla v posledním kole tak vysoká, že na to pravděpodobně tělo reagovalo. Ale nemůžete se vzdát.“

„Řekl jsem si: ‚Musím ho předjet. Je tu jen jedna možnost. Neskončím druhý.‘“

Po restartu závodu se jelo jen jedno kolo, ve kterém Verstappen využil čerstvých pneumatik a dostal se před Hamiltona.

„Všechno fungovalo dobře, dokud jsem nepřekročil čáru a nezačal pociťovat křeče v noze. Je to jedna z nejbolestivějších věcí, která se může stát, protože jedete dlouho na plný plyn. Cítíte, jak se svaly zatínají a jsou jako tenisový míček. Adrenalin samozřejmě pomáhá, protože kdyby se to stalo při chůzi, nemohli byste jít dál.“

„Ale nebyla jiná možnost, musel jsem to udělat. Držel jsem pedál u podlahy a cítil, jak mě noha bolí více a více. Naštěstí přišla pátá zatáčka a já jsem šel do předjíždění. Na tři sekundy jsem sundal nohu z plynu. Pak máte dvě velmi dlouhé rovinky. Na druhé se ke mně Lewis přiblížil a cítil jsem, jak mi noha vibruje. Nemohl jsem to ovládat, protože sval dostal křeč.“

Verstappen si nemyslí, že by závěr posledního závodu a kontroverze okolo restartu nějak zastínily jeho titul.

„Vůbec ne. Měl jsem velmi dobrou sezónu a myslím, že jsem si ji opravdu zasloužil. Měl jsem také skutečnou smůlu. Lidé si vždy pamatují poslední závod, ale když se podíváte na celou sezonu, o šampionátu mělo být rozhodnuto mnohem dříve.“