Verstappen prozradil, že na procházky po okruhu nechodí. Stačí mu videa a Google Maps

Max Verstappen nepatří mezi jezdce, kteří by se ve čtvrtek vydávali na procházku po okruhu.
F1 je dnes o detailech. Jezdci tak absolvují řadu porad s inženýry, pracují na simulátoru a zkoumají data. Součástí jsou i procházky po okruhu ve čtvrtek. Jezdcům to umožňuje seznámit se s brzdnými zónami, změnami na okruhu a povrchem.
Max Verstappen ale na podobné procházky nevyráží.
„Když přijedu na nový okruh, první věc, kterou udělám, je to, že se samozřejmě podívám na záznamy z palubní kamery,“ řekl Verstappen na videu pro Ford. „Někdy se také rád podívám na Google Maps. Tak si to prostě zapamatujete.“
„Už to (procházku po trati) nedělám. Jenom když je trať úplně nová, tak to možná udělám. Ale vždy říkám, že moje první kolo je moje procházka po trati, protože jedu trochu pomaleji.“
„Upřímně řečeno, chodit pět až sedm kilometrů je prostě nuda. Raději jedu první kolo trochu pomaleji, rozhlížím se kolem a říkám si: ‚Dobře, jo, to je v pohodě.‘“