Verstappen provětral vůz formule 1 na ledu. Číslo 1 nechybělo [foto a video]

Max Verstappen usedl do vozu RB8 z roku 2012 a vydal se na speciálně připravený okruh na sněhu a ledu, který vyrostl mezi ledovcem Kitzsteinhorn a horou Grossglockner.

Mistra světa formule 1 doprovodil bývalý mistr Evropy v závodech na ledě Franz Zorn.

Verstappen využil speciální pneumatiky Pirelli s hroty, ale i tak to nebylo jednoduché.

„Bylo to poprvé, co jsem byl na ledě s vozem formule 1 a opravdu jsem se na to těšil,“ řekl Verstappen. „Bylo to velmi zajímavé a docela to klouže, takže musíte být opatrní. Všechno je hodně studené, včetně brzd, a závodní auta nejsou navržena pro jízdu na ledu, což dělá věci obtížnější, ale byla to velká zábava.“

Pro Verstappena to však nebyla úplná premiéra v zimních podmínkách. V lednu 2016 usedl do vozu Red Bull RB7 z roku 2011 a projel se po sjezdovce na hoře Hahnenkamm u rakouského Kitzbühelu.