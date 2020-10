Verstappen: Problémy s motorem v Q2 zničily můj kvalifikační rytmus

Během prvního pokusu na střední sadě v prostřední části kvalifikace Verstappen hlásil týmu ztrátu výkonu vozu. Mechanici začali pracovat na opravě a Verstappen stihl před koncem zajet rychlé kolo a na střední sadě postoupit do Q3. V té ale nestačil na oba jezdce Mercedesu a se ztrátou půl sekundy obsadil třetí místo.

Podle Red Bullu byla ztráta výkonu způsobena selháním zapalovací svíčky. Verstappen si myslí, že problém v Q2 měl vliv na jeho výkon v Q3.

„Musela jít dolů kapota, mechanici ale při opravě mého vozu odvedli velmi dobrou práci. Trochu to ale zničilo mou kvalifikaci, protože jsem musel vyjet na střední sadě a pokusit se zajet to kolo,“ řekl Verstappen.

„Při prvním pokusu v Q3 byly pneumatiky příliš chladné, protože jsem byl uprostřed skupiny vozů. Nikdy jsem se nedostal do správného rytmu, kde víte, že tam je ještě nějaký čas a můžete tlačit více.

„I v posledním kole v Q3 jsem si říkal, že jsme si mohli vést lépe, kdybychom měli klidnější kvalifikaci. Když vás to ale potká v Q2 a musíte se také kvalifikovat na jiných pneumatikách, není to skvělé. Samozřejmě jsem nečekal, že bychom je (Mercedes) porazili v kvalifikaci, chtěl jsem být ale blíž a udělat to trochu zajímavější.“

Závodní simulace v tréninku vypadaly pro Red Bull dobře, problémem však podle Verstappena bude trať, kde je těžké předjíždět.

„Dlouhé jízdy byly dobré, snad to tedy zítra bude podobné. Doufejme, že z pohledu maximální rychlosti jsme na tom dobře. Nemyslím ale, že předjíždění bude jednoduché, ale uvidíme, co se dá dělat.“

Albon ve třetí řadě

Z šestého místa odstartuje druhý pilot týmu Alexander Albon, který se ztrátou necelé sekundy skončil za jezdci Mercedesu, Verstappenem, Pierrem Gaslym a Danielem Ricciardem.

První Albonův pokus v Q3 přitom sportovní komisaři smazali, protože thajský pilot získal výhodu vyjetím všemi čtyřmi koly mimo trať.

„Bylo to velmi vyrovnané a jen jedna desetina by mě posunula na čtvrté místo. Celkově to nebyla špatná kvalifikace a ze šestého místa můžeme mít dobrý závod,“ řekl Albon.

„V prvním pokusu v Q3 jsem porušil limity tratě, takže ten byl smazaný. V posledním pokusu v Q3 je to vždy risk nebo zisk. Kdybych už měl jistý čas, tak bych asi riskoval a tlačil více.“