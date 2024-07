Verstappen přiznal, že měl po kolizi s Hamiltonem v roce 2021 problémy se zrakem

Souboj mezi Hamiltonem a Verstappenem v roce 2021 měl nejen kontroverzní tečku ale přinesl i pořádně ostré souboje na trati. V průběhu sezóny došlo mezi oběma k několika kontaktům i vážnějším kolizím.

Jedna z nich se stala hned v prvním kole Grand Prix Velké Británie. Došlo k drobnému kontaktu v zatáčce Copse, po které zamířil Verstappenův vůz do štěrkové zóny a následně narazil do bariéry. Verstappen musel do nemocnice na kontrolu.

Závod v Silverstonu tehdy vyostřil vztah mezi oběma týmy. Red Bullu se nelíbilo, že zatímco Verstappen skončil v nemocnici, Hamilton oslavoval vítězství.

Verstappen vybral pro web Red Bullu svých 10 největších vítězství. Na sedmé místo zařadil Velkou cenu USA v roce 2021. Ve zdůvodnění uvedl, že tehdy v Austinu málem nedojel.

„Od mé nehody na Silverstonu jsem se potýkal s problémy se zrakem, zejména na hrbolatých okruzích nebo na těch, kde je podél trati spousta reklamních tabulí. V tomto závodě jsem nebojoval jen s Lewisem, ale také s rozmazaným obrazem. Bylo to jako řídit motorový člun v rychlosti 300 km/h!“

„Nikdy jsem vám to neřekl, ale několik kol to bylo tak špatné, že jsem vážně uvažoval o odstoupení. Jediné, co mi pomohlo, bylo soustředit se na dýchání, zatímco Lewis byl hned za mnou. Šlo o důležité vítězství, které jsem v boji o titul mistra světa nutně potřeboval.“

10 největších vítězství Verstappena Barcelona 2016 Mexiko 2018 Red Bull Ring 2019 Německo 2019 Silverstone 2020 Francie 2021 USA 2021 Belgie 2022 Miami 2023 Japonsko 2023

Na první místo Verstappen vybral své první vítězství ve svém prvním závodě pro Red Bull. Pomohla mu kolize jezdců Mercedesu v úvodu, ale ke konci měl opotřebované pneumatiky a Räikkönen na něj vyvíjel tlak.

„Byl jsem extrémně soustředěný a jel jsem velmi defenzivně. Až do poslední zatáčky jsem si nemyslel, že bych mohl vyhrát. Byl jsem tak soustředěný na svou práci,“ napsal Verstappen.

„Nic nemůže překonat první vítězství ve F1. Bylo to neuvěřitelné, protože to přišlo tak nečekaně. Tým mi předem řekl: nasedni, zvykni si na auto a uvidíš, co se stane. Ano, měli jsme štěstí, protože oba Mercedesy vypadly, ale musíte se chopit své šance, když přijde.“