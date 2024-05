Verstappen: Při jízdě přes obrubníky mám pocit, jako bych seděl v motokáře

Max Verstappen a Red Bull utrpěli v kvalifikaci na Velkou cenu Monaka formule 1 první letošní porážku. Ba co víc, vítěz posledních osmi kvalifikací vystartuje do závodu na městské trati až z šestého místa.

Na nejrychlejšího Charlese Leclerca ztratil Verstappen téměř tři desetiny sekundy a ve třetí řadě bude spolu s Georgem Rusellem.

„Nejsem zklamaný z pozice, jsem zklamaný z naší výkonnosti. Není to pro mě překvapením, protože jsem o našich slabinách věděl už před tímto víkendem,“ řekl Verstappen.

Podle Nizozemce ztrácí Red Bull na své soupeře v zatáčkách, kde je potřeba využívat obrubníků.

„Bylo to špatné. Nemohu jezdit přes obrubníky. V prostředním sektoru jezdím přes obrubníky a upřímně mám pocit, jako bych seděl v motokáře bez odpružení a tlumičů. Je to pro nás velmi složité.

„Dobře jsem se cítil v rychlých zatáčkách, alespoň ty jsem si užíval. Ale v pomalých ztrácíme příliš mnoho času. Na několika místech můžeme získat, ale až příliš mnoho ztrácíme v pomalých zatáčkách, kde je to hrbolaté a auto tam jen poskakuje.“

Verstappen podobný problém očekává také na některých dalších okruzích, na které se F1 v následujících týdnech a měsících vydá.

„Čeká nás ještě pár tratí, které jsou hrbolaté a potřebujete využívat obrubníky. Je to pro nás rozhodně limitující.

„Když se podíváme na zítřek, pokud to bude klidný závod, pak toho moc nemohu udělat. Auta jsou tak široká, že se nedá předjíždět. Pokusíme se s nimi (vedoucími jezdci) ale zůstat v kontaktu. Nemáme nejrychlejší auto, nemůžeme proto využít ani rychlostní výhodu.“

Pérez vypadl už v Q1

Podruhé za sebou se Sergio Pérez nedostal do třetí části kvalifikace. Jenže zatímco minulý týden v Imole jen těsně nepostoupil z druhé části kvalifikace z jedenácté pozice, v Monaku vypadl už v první části a obsadil až osmnáctou pozici na roštu. Porazil jen dvojici jezdců Sauberu.

„Trápíme se celý víkend. Dělali jsme hodně změn, v kvalifikaci jsem se nemohl dostat do rytmu, kvůli tomu jsme hned ztráceli,“ řekl Pérez.

„V posledním pokusu, kdy to vypadalo dobře, jsem se v šesté a sedmé zatáčce dostal do provozu a ztratil jsem pár desetin. Myslím, že jsem ztratil půl sekundy na první místo, takže to tam bylo velmi vyrovnané.

„Rozhodně jsme měli být v Q3. Top 5, dnes ráno jsme byli pátí, takže tohle je katastrofa.“