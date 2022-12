Verstappen převzal trofej pro mistra světa. V jednu chvíli jsem řekl, že už v titul nevěřím

Max Verstappen převzal podruhé v řadě trofej pro mistra světa formule 1.

Max Verstappen získal nejen druhý titul mistra světa ale také 15 vítězství a rekordní počet bodů.

„Pro všechny v týmu to byl neuvěřitelný rok,“ řekl Verstappen při přebírání trofeje pro vítěze šampionátu jezdců na slavnostním předávání cen FIA v Boloni.

„Už to bylo zmíněno dříve – měli jsme velmi těžký začátek roku. V jednu chvíli jsem řekl, že už v titul nevěřím, ale pak bylo skutečně vidět, jak tým drží pohromadě a podařilo se nám velmi rychle vše zvrátit.“

„Všechna vítězství, kterých jsme dosáhli, jsou něčím, co jsem si v životě nedokázal představit. Po loňském roce, kdy jsem vyhrál desetkrát, jsem si říkal: ‚Jestli se mi ještě někdy podaří něco takového, bylo by to úžasné‘. A jsme tady s celkem 17 vítězstvími, pro tým, který letos vyhrál také Pohár konstruktérů.“

Verstappen uvedl, že zisk druhého titulu přinesl odlišné emoce ve srovnání s tím prvním.

„Myslím, že ten první byl velmi emotivní, protože na něm pracujete celý život. Jakmile dosáhnete toho prvního, tak jsou to okamžiky, které můžete srovnávat jen s prvním vítězstvím v závodě formule 1, nebo dokonce i s prvním pole position. Další, která získáte potom, jsou jiná. Jsou hezká, ale už nikdy nezažijete ty stejné emoce. Myslím si, že letošní sezona byla přínosnější. Myslím, že i jako tým jsme byli ještě konkurenceschopnější.“

„Samozřejmě se vždy soustředíme na výsledky a všichni chceme vyhrávat, ale také trávíme spoustu času mimo rodinu a přátele a je velmi důležité si také užívat to, co děláte.“