Verstappen před Španělskem testoval v Imole se starším vozem

Podle De Telegraaf tým použil vůz RB18 z roku 2022, aby zmapoval některé rozdíly mezi svým prvním vozem současné éry s přízemním efektem a letošním vozem.

S letošním vozem by samozřejmě testovat nemohl. Povolenné jsou jen předsezónní a posezónní společné testy a omezené filmovací dny. Kromě toho probíhají testy pro Pirelli.

Test je někde prezentován jako tajný. Jde ale o poměrně běžný postup. Se staršími vozy většinou týmy jezdí kvůli přípravě nováčků (aktuálně hodně testuje Antonelli) nebo kvůli zlepšení korelace mezi tratí a simulátorem. Na voze nesmí být nové díly a musí být použité speciální pneumatiky Pirelli.

Za volantem RB18 seděl Max Verstappen a tým se zaměřil na řešení svých problémů na nerovnostech – zejména obrubnících. V Katalánsku to nebude tak velký problém. Na okruhu se sice nachází obrubníky, ale některé jsou jen namalované, jiným je lepší se vyhnout. Jízda přes obrubníky ale bude důležitá na Red Bull Ringu a také v příštím roce, protože pravidla se nemění.

V Imole se už letos jelo, a tak měl Red Bull s čím srovnávat. Loňský RB19 se také potýkal s problémy v ulicích Monte Carla, ale ne ve stejné míře jako jeho nástupce. RB18 z roku 2022 tyto problémy neměl.

Šéfinženýr Red Bullu Paul Monaghan uvedl, že se Red Bull snažil dát Verstappenovi refefenci v podobě staršího vozu.

„Když se snažíte posoudit silné a slabé stránky současného vozu, jeho referencí je současný vůz s tím, že v předešlých letech jsme měli to a to,“ řekl Monaghan pro The Race.

„Ale měli jsme to opravdu? Protože jsme s nimi nejezdili ve stejnou dobu, takže tím, že jsme nasadili tohle auto, jsme se snažili dát Maxovi referenci, podle které by to mohl posoudit, a on nám na základě toho mohl poskytnout zpětnou vazbu.“

Šlo o to osvěžit Verstappenovi paměť, a to nejen co se týče chování vozu, ale pravděpodobně také jeho reakcí na různá nastavení a různé světlé výšky vozu. Kromě přínosu pro samotného jezdce se tím mohl tým i něco naučit.