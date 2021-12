Verstappen potvrdil, že mu Wolff poslal zprávu

„Toto mi poslal SMS – gratuloval k sezóně a napsal, že jsem si zasloužil vyhrát, to bylo velmi pěkné,“ řekl Verstappen pro BBC.

Konec sezóny byl hodně kontroverzní a emočně náročný. Verstappen uvedl, že má pochopení pro Hamiltona. Myslí si však, že mu to pomohou překonat jeho dosavadní výsledky.

„Samozřejmě to pomáhá, když už máte sedm titulů. To ho trochu uklidňuje. Kdyby to bylo naopak, bylo by to pro mě bolestivější, protože jsem žádné neměl.“

„Lewis za mnou přišel a pogratuloval mi. V tom posledním kole to muselo být hodně těžké. Ukazuje to také respekt, který k sobě chováme. Samozřejmě, že jsme měli v sezóně těžké časy, ale respektujeme to, co děláme. Tlačili jsme jeden na druhého až na hranici možností a závodění proti němu jsem si užil.“

Situace po závodě nechává Verstappena klidným. „Myslím, že je to trochu součástí celé sezony – už to tak párkrát bylo, s protesty a podobně. Závodění je někdy i takové. Pro mě se vlastně nic nezměnilo. Pořád jsme slavili a vyhráli jsme to na dráze. Neudělali jsme nic špatného. Prostě jsme závodili, když svítilo zelené světlo.“