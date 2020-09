Verstappen: Porazit Renault v kvalifikaci nebude snadné

Max Verstappen (3./7.)

V odpoledním tréninku se Verstappen musel spokojit se sedmou pozicí a výraznou, 1,5sekundovou ztrátu na Bottase. Nizozemský pilot se v kvalifikační simulaci nevyhnul chybě.

„Víme, že tahle trať nám není zrovna šitá na míru. Zkoušíme různé úrovně přítlaku a snažíme se najít úroveň, která nám bude vyhovovat nejvíc. Ve druhém tréninku jsme mohli být lepší, ale jak jsem řekl, trochu jsme experimentovali. Něco fungovalo, něco ne, pro zítřek tak máme o čem přemýšlet.

Získat v kvalifikaci třetí místo bude těžké. V závodě by to pro nás mělo být lepší, za což jsem rád, ale abychom byli třetí, musíme zamakat. Minimálně Renault dnes byl velmi konkurenceschopný a jeden nikdy neví, kdo se k němu může přidat. Především bychom se měli zaměřit na sebe, najít správný přítlak a uvidíme. Kvalifikace by mohla být těsná, a snad budeme ve hře,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (8./12.)

Albon podle svých slov tušil, že ho v Soči nečeká jednoduchá práce. Za nepříliš dobrým umístěním stojí i zlepšení středu pole.

„Oproti loňsku se střední část pole posunula hodně dopředu, takže je to těsnější. Vůz se nechová zle, ostatní jsou zkrátka hodně rychlí. Musíme zapracovat na detailech, abychom se posunuli výš.

Na podobných tratích je to všechno o chování se k pneumatikám. Hodně se tu ohřívají. Potřebujete tu dobře vyvážené auto, které vás udrží vysoko v kvalifikaci i závodě. Zatím v obou oblastech ztrácíme,“ přiznal Albon.