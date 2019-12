Verstappen porazil piloty Ferrari, příští rok chce bojovat o titul

Po prvním kole, ve kterém jej předjel Charles Leclerc, se Verstappen dostal brzy zpět na druhé místo v závodě, které mu zajistilo konečnou třetí příčku za mistrem světa Lewisem Hamiltonem a druhým jezdcem Mercedesu Valtterim Bottasem.

Verstappen letos pro Red Bull a Hondu, která od této sezóny začala Red Bullu dodávat pohonné jednotky, získal tři vítězství v Rakousku, Německu a Brazílii. Příští rok chce Verstappen bojovat o titul mistra světa.

„Myslím, že celkově byla rychlost dobrá. Strategie od týmu byla dobrá, já předjel Ferrari na trati a mohli jsme si jet svůj vlastní závod. Jsem samozřejmě rád, že jsem takto uzavřel sezónu,“ řekl Verstappen.

„Rakousko a také první vítězství Hondy v éře šestiválcových motorů bylo velmi emotivní. Jako tým se chceme posouvat vpřed, příští rok proto samozřejmě chceme bojovat o titul,“ dodal.

„Pro mě je velký úspěch být v šampionátu před oběma Ferrari. Získali jsme vítězství, pár pole positions, příští rok ale samozřejmě chceme bojovat o titul, musíme proto udělat krok vpřed. Jako tým ale podle mě můžeme být spokojeni se zlepšením v průběhu sezóny.“

Albon uzavřel sezónu šestým místem

Alex Albon zakončil svou první sezónu ve formuli 1 šestým místem v Abú Dhabí. Thajský pilot začal svou kariéru u týmu Toro Rosso, v polovině sezóny však přestoupil do Red Bullu, ze kterého byl naopak zpět do Toro Rosso pro neuspokojivé výkony přeřazen PIerre Gasly.

„Závod nedopadl tak, jak jsme chtěli. Zajeli jsme do boxů dříve, abychom se pokusili o undercut na Seba (Vettela), ale nevyšlo to a pak jsme zůstali uvěznění v provozu bez DRS. Druhý stint proto byl velmi dlouhý a pneumatiky nevydržely do konce,“ popsal Albon.

„Mám pocit, že závodění bylo dobré, na rychlosti stále musím zapracovat, ale to přijde se zkušenostmi. Příští týden nás čekají testy, kde budeme pokračovat v tvrdé práci a příští rok se vrátíme silnější. Je pěkné strávit zimu s jistotou, kde budu příští rok závodit, takže se mohu soustředit na práci. Práci s týmem si skutečně užívám a nemůžu se proto dočkat roku 2020,“ uzavřel Albon.

Foto: Getty Images / Charles Coates