Verstappen poprvé v kariéře vyhrál Velkou cenu Monaka

Nizozemec startoval z nejvýhodnější pozice poté, co vítěz kvalifikace Charles Leclerc nemohl do závodu nastoupit kvůli problému s hnací hřídelí.

Verstappen si pohlídal po startu vedení před Valtterim Bottasem a stylem start-cíl projel po 78 kolech na první pozici také cílem.

„Vždy to samozřejmě vypadá, že to máte pod kontrolou. Udržet ale tolik kol pozornost je to nejtěžší, protože je snadné se trochu uvolnit, když jste ve vedení a je jednoduché také udělat chybu,“ řekl Verstappen.

„Musíte si proto neustále připomínat, abyste se soustředili a mysleli jen na jízdu. Myslím, že jsme kontrolovali tempo. Jakmile se někdo pokusil trochu zatlačit v časech na kolo, mohli jsme na to reagovat a navýšit náskok.“

V úvodu závodu jel za Verstappenem na druhém místě Valtteri Bottas. Ten ale odstoupil ve 30. kole, když při zastávce v boxech mechanici nemohli z jeho mercedesu sundat pneumatiku. Na druhé místo se tak dostal Carlos Sainz ve ferrari. Bývalý Verstappenův týmový kolega z Toro Rosso ale cílem projel až devět sekund za vítězem.

Verstappen dojel dosud nejlépe v Monaku čtvrtý. Letos poprvé skončil na stupních vítězů a hned vyhrál. Vítězstvím se navíc dostal Verstappen do čela průběžného pořadí šampionátu. Na první místo Poháru konstruktérů se posunul jeho tým Red Bull.

„Je to hezké. Nikdy jsem tu nebyl na stupních vítězů a hned napoprvé je z toho vítězství. Je to trochu vykoupení za ty všechny závody tady, protože se mi tu v neděli nikdy nedařilo.“

Péreze na čtvrté místo posunula povedená zastávka

Pozdější zastávkou v boxech si o tři pozice polepšil druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez, který dokázal překonat Sebastiana Vettela, Pierra Gaslyho i Lewise Hamiltona.

Mexičan čtvrtým místem vyrovnal svůj nejlepší letošní výsledek, když jej od třetího Landa Norrise dělila jedna sekunda.

„Ušetřili jsme sadu pneumatik a využili ji, když jsme ji potřebovali, což se ukázalo jako klíčové. Zajel jsem dvě nebo tři kvalifikační kola, abych přeskočil skupinu vozů a dostal se na čtvrté místo,“ řekl Pérez.

„Přibližoval jsem se Landovi, ale měl dobré pneumatiky a nikdy jsem neměl jasnou šanci. Současné vozy jsou hrozně široké, ale tak to je.“