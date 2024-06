Verstappen popírá, že by byl agresivní. Byl zoufalý a bezohledný, reaguje Norris

Verstappen vyhrál o víkendu na Red Bull Ringu páteční trénink i rozstřel, sobotní sprint i kvalifikaci a v neděli měl dobře rozjetý i samotný závod.

Při druhé zastávce v boxech se ale Verstappen u mechaniků zdržel a Norris se mu tím mohl ještě více přiblížit.

V 59. kole Norris zaútočil na Verstappena, ale ten si vzal vedení rychle zpět. V 63. kole se opět ve třetí zatáčce dostali oba do souboje a o kolo později už Verstappen nenechal Norrisovi dostatek místa a došlo ke střetu.

Oba piloti se museli s poškozeným vozem dostat do boxů, kde Norris po odpykání pětisekundové penalizace za porušení traťových limitů následně také odstoupil, zatímco Verstappen se do závodu vrátil, a nakonec obsadil páté místo.

Jak to viděli sportovní komisaři Vůz 1 (Verstappen) přijížděl do třetí zatáčky a vlevo od něj jel vůz 4 (Norris). Před zatáčkou se řidič vozu 1 posunul doleva, čímž způsobil srážku s vozem 4. Stewardi rozhodli, že převážnou vinu nese řidič vozu 1, a proto v souladu s precedenty uložili výše uvedený trest. Trest: Penalizace 10 sekund + 2 trestné body



Sportovními komisaři byl Verstappen označen za viníka a dostal 10sekundovou penalizaci. Na jeho výsledek to ale vliv nemělo, jelikož šestý Nico Hülkenberg za ním dojel s větší ztrátou.

„10 sekund se mi v tu chvíli zdálo trochu tvrdých, protože jsem neměl pocit, že bych byl v tom pohybu super agresivní. Za mě to nebyl pohyb při brzdění. Protože vždy, když jsem se pohnul, už jsem nebrzdil. Zvenčí to tak pochopitelně vypadá, ale myslím, že docela dobře vím, co v takových situacích dělat,“ řekl Verstappen.

„Občas to tam (Norris) poslal docela střemhlav, takže to jen pustí dovnitř a doufá, že to ten druhý zvládne. Nezávodíte tak vždy, ale tahle zatáčka k tomu vybízí.“

„Myslím, že ten útok, kdy jsme se střetli, bylo něco, co jsem nečekal. Samozřejmě jsem viděl, že se blíží, takže jsem si trochu bránil vnitřek. Při brzdění jsme se pak střetli zadními koly a oba jsme dostali defekt, což je něco, co nechcete.“

Norris: Vím, že od Maxe musím očekávat agresivitu a jízdu na hraně

Verstappen s Norrisem jsou mimo okruh dobří kamarádi. Nyní se poprvé dostali na trati do incidentu, který skončil kolizí.

Norris řekl, že od Verstappena takový souboj očekával.

„Jsou pravidla pro to, co můžete a co nemůžete udělat. On dělal věci, které nemůžete dělat a nebyl za to penalizován. Proti Maxovi očekávám tvrdý boj. Vím, co čekat. Očekávám agresivitu a jízdu na hraně,“ řekl Norris.

„Třikrát udělal něco, z čeho mohl být snadno incident. A svým způsobem byl bezohledný a působil zoufale. Nemá to za potřebí, má spoustu výher. Ale trochu zoufale se snaží udělat, co může, aby mě nenechal předjet a já vím, že to bude agresivní.“

„Nemám pocit, že bych musel měnit něco, co dělám. Byl jsem na okraji dráhy, nevím, co jiného bych měl dělat. On vždy byl takový. Velice Maxe respektuji a obdivuji, co umí a co dělá na trati, ale jsou chvíle, kdy si myslím, že zašel až příliš daleko.“

Video: Kolize Verstappena a Norrise