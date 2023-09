Verstappen: Pokud někteří lidé nedokáží ocenit dominanci Red Bullu, nejsou opravdovými fanoušky

Podle Maxe Verstappena by na letošní dominanci Red Bullu neměli fanoušci nahlížet negativně.

Ať už zbytek letošní sezony dopadne jakkoliv, je jasné, že probíhající ročník vstoupí do historie jako ten, ve kterém jasně dominoval Red Bull.

Nic na tom nemůže změnit ani to, že v Singapuru skončila vítězná série Maxe Verstappena, která trvala deset závodů, a stejně tak šňůra 15 velkých cen, kdy vyhrávali výhradně jezdci rakouského týmu.

Před tím, než Carlos Sainz zvítězil v ulicích singapurské metropole, se objevovala otázka, zda nemá naprostá suverenita Red Bullu negativní dopad na fanoušky, pro které byly závody až příliš předvídatelné.

Max Verstappen však nesouhlasí s tím, že by F1 mohlo vítězství Ferrari pomoci.

„Upřímně řečeno, nezajímám se o to. Pro mě to bylo jen tom, že jsme byli poraženi, a to velmi jasným způsobem. Nepřemýšlím o tom, co je pro F1 dobré,“ přiznal Verstappen, kterého cituje Autosport.

„Nemyslím si, že to, co se dělo před tím, muselo být pro F1 nutně špatné, protože jsme zkrátka byli lepší než všichni ostatní. A pokud to lidé nedokážou ocenit, pak nejsou opravdovými fanoušky,“ sdílel svůj názor pilot Red Bullu.

„Ostatní odvedli lepší práci než my, takže si samozřejmě zasloužili vyhrát. Neměli by vyhrát jen kvůli tomu, že lidi říkají, že je to nuda, že vyhráváme my,“ dodal na toto téma Nizozemec.