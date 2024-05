Verstappen pokračoval v dominantním víkendu i v kvalifikaci

Po nejrychlejším času v pátečním tréninku i následném rozstřelu pro sobotní sprint, který s přehledem vyhrál, byl Verstappen na městské trati na Floridě nejrychlejší také v sobotní podvečerní kvalifikaci, kde o 141 tisícin porazil Charlese Leclerca.

Verstappen tak zůstává v letošních kvalifikacích neporažen. I do šesté velké ceny tohoto ročníku vyrazí Nizozemec z nejvýhodnější pozice.

„Myslím, že jsme rozhodně vylepšili vůz, ale nevím, čím to je, ale každý rok, když sem přijedeme, je pro mě velmi obtížné jet vyrovnaně. Je velmi těžké zajistit, aby první i třetí sektor byly dobré. Dnes se potvrdilo, jak nesmírně těžké je najít tu rovnováhu,“ řekl Verstappen.

„Myslím, že jsme si vedli dobře. Není to nutně nejpříjemnější kolo v mé kariéře vzhledem k tomu, jak to tady klouže. Během kola si moc nevěříte, ale jsme na pole position a to je pochopitelně nejdůležitější.“

Pérez ve druhé řadě

Pořadí na startovním roštu v prvních řadách tentokrát určily více méně už první kvalifikační pokusy. V těch závěrečných jezdci nezrychlovali, jedinou výjimkou byl Sergio Pérez. Verstappenův týmový kolega z Red Bullu přeskočil Oscara Piastriho a posunul se na čtvrté místo do druhé řady, kde bude spolu s Carlosem Sainzem.