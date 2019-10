Verstappen podruhé na pole position, Albon dosáhl nejlepšího výsledku

Verstappen zajel nejrychlejší čas už v prvních pokusech v závěrečné části kvalifikace. Druhé pokusy poznamenala nehoda Valtteriho Bottase v poslední zatáčce okruhu. I přesto, že v místě vlály žluté vlajky, Verstappen zajel ve třetím sektoru své maximum, a ještě vylepšil svůj čas.

Verstappen po kvalifikaci řekl, že by sportovní komisaři „měli smazat ten čas“. Když mu však novináři v Mexiku řekli, že šlo také o otázku bezpečnosti, Verstappen odpověděl. „Myslím, že víme, co děláme. Jinak bychom neřídili vůz F1. Je to kvalifikace, jdete do toho. Jak jsem ale řekl předtím, pokud chtějí smazat moje kolo, ať ho smažou.“

Albon ve třetí řadě

Pátou pozici si v mexické kvalifikaci vyjel druhý pilot Red Bullu Alexander Albon, který tím vylepšil svůj nejlepší kvalifikační výsledek v kariéře ve formuli 1.

Přesto je Albon zklamaný, jelikož doufal, že by mohl skončit lépe. Letošní nováček přitom zaostal o méně než desetinu sekundy za pětinásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem.

„Myslím, že auto dnes mělo na víc než na páté místo, takže jsem lehce zklamaný. Ale po druhém tréninku (ve kterém Albon boural, pozn. redakce) a dešti ve třetím tréninku jsem začal prvním tréninkem a kdybych měl více jízd, byl bych schopen se zlepšit,“ řekl Albon.

Foto: Getty Images / Mark Thompson