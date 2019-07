Verstappen podporuje návrat tankování ve F1

Prezident FIA Jean Todt nedávno řekl, že požádal vedení F1 o zvážení návratu tankování v rámci nových pravidel od roku 2021.

Ve snaze snížit náklady a zvýšit bezpečnost bylo tankování ve formuli 1 zakázáno na konci roku 2009. Jeho návrat by však podle Todta mohl zlepšit podívanou během závodů, jelikož by týmy mohly více taktizovat a jezdci by mohli jezdit s lehčími vozy.

„Ano, proč ne? Preferuji jet naplno než šetřit pneumatiky. V Rakousku jsme jeli naplno. V průběhu některých závodů se to bude lišit. Nevím, zda se F1 zlepší, když znovu zavedeme tankování,“ řekl Verstappen.

Kromě faktorů nákladů a bezpečnosti bylo tankování zakázáno také kvůli tomu, že bylo využíváno v rámci strategie, kdy jezdci předjeli svého soupeře v boxech během zastávky spíše než přímým soubojem na trati.

Také jezdec Mercedesu Valtteri Bottas vidí výhody závodění s lehčími vozy s tankováním v polovině závodu.

„Dokud budou vozy lehčí, vždy to bude lepší - pro závodění, pro pneumatiky, pro všechno. Takže cokoliv, co se dá dělat pro hmotnost, bude vždy bonus a budeme si to užívat více, každý si to více užije,“ říká Bottas.

Foto: Getty Images / Mark Thompson