Verstappen podle Hornera v Džiddě nevrátil pozici, aby se nedostal pod tlak od aut za sebou

Max Verstappen byl v Džiddě penalizován za zkrácení zatáčky po startu závodu. Pokud by pozici hned přepustil Piastrimu, zřejmě by trest nedostal.

Sportovní komisaři v případě Verstappena postupovali podle nového znění směrnic. Trest ale zmírnili, protože k incidentu došlo v prvním kole.

„Je to samozřejmě frustrující,“ řekl Christian Horner v podcastu BBC The Inside Talk. „Jestli jsme měli vrátit pozic zpět... rozhodli jsme se to tehdy neudělat, protože by nás to dostalo pod tlak od aut za námi. Navíc přínos čistého vzduchu není nikdy radno podceňovat.“

„Ale myslím, že pozitiva, která z Džiddy vyplynula, jsou v tom, že v prvním stintu jsme se dokázali odpoutat a ve druhém stintu jsme při výjezdu z boxové uličky měli ztrátu 4,8 sekundy a závod jsme dokončili 2,8 sekundy za Oscarem. Měli jsme v tom závodě tempo na to, abychom ho vyhráli, což bylo letos opravdu poprvé, kdy jsme měli v den závodu navrch v rychlosti nad McLarenem.“

Za Verstappenem (a Piastrim) byli Leclerc a Russell, kteří také rozhodně nebyli pomalí. Red Bull se snažil pokrýt především je. Mohl ale vyhrát, pokud by Verstappen Piastriho pustil?

„Ne,“ řekl Horner. „Předjíždění na tomto okruhu, jak jste viděli, je strašně těžké, a když jedete ve špinavém vzduchu, abyste se dostali blízko, zejména v tom extrémně rychlém prvním sektoru, nemáte žádnou šanci.“