Verstappen podle Hamiltona věděl, k čemu dojde. Tlačil mě z trati, oponuje pilot Red Bullu

Při Verstappenově zastávce se objevil problém, kvůli kterému se pilot Red Bullu u mechaniků zdržel až 11 sekund. Také Hamilton se zdržel při zastávce déle, když se ale vracel na trať, ocitl se vedle Verstappena.

Oba jezdci do úvodní šikany najížděli vedle sebe, za první zatáčkou došlo ke kolizi, oba jezdci se střetli koly a skončili v únikové zóně. Pro oba závod skončil.

„Závodil jsem tak tvrdě, jak to šlo. Konečně jsem se dostal před Landa (Norrise). Zastávka ale byla pomalá, ztratil jsem tam pár sekund. Vyjel jsem z boxů, viděl jsem, jak kolem projel Daniel (Ricciardo), Max se blížil. Ujistil jsem se, že mu na vnějšku nechávám prostor pro šířku auta. Do první zatáčky jsem najížděl vpředu, stejně tak do druhé. Pak byl najednou na mně,“ popsal Hamilton pro Sky Sports F1.

Pro oba největší aspiranty na titul to byl přitom už druhý incident v závodě. Poprvé se oba potkali v prvním kole v šikaně Roggia. V tomto souboji Hamilton zvolnil, přejel přes obrubník a ztratil pozici ve prospěch Norrise.

„Byl jsem v úplně stejné pozici, ale vzdal jsem to, to je závodění. On to dnes nechtěl pustit. Když najížděl do druhé zatáčky, věděl, co se stane. Věděl, že půjde přes obrubník, ale i tak to udělal. Promluvíme si s komisaři a uvidíme,“ řekl Hamilton o Verstappenovi.

Neměl jsem kam jet, hájí se Verstappen

Podle Verstappena nešlo kolizi zabránit poté, co se dostal na vysoký obrubník.

„Uvědomili jsme si, že to v první zatáčce bude těsné. Hamilton to musel po výjezdu z boxů střihnout a já musel jet na zelený obrubník, abychom se nestřetli,“ popsal Verstappen pro Sky.

„Jel jsem vnějškem, on si uvědomil, že do toho jdu. Tak mě stále svíral a svíral. Nečekal jsem, že bude pokračovat ve svírání, protože to nepotřeboval. I kdyby mi nechal prostor jen na šířku auta, bojovali bychom spolu na výjezdu z druhé zatáčky. A myslím, že by byl stále vpředu. Pak mě ale stále tlačil více a více ven, až jsem v jednu chvíli neměl kam jet. Natlačil mě na ten vysoký obrubník, proto jsme se nakonec střetli.“

Pro férový souboj je podle Verstappena potřeba, aby oba piloti při souboji spolupracovali.

„Potřebujete dva lidi, aby pracovali společně. Když ale jeden muž nechce spolupracovat, tak co dělat? I tak k tomu dojde.“