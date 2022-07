Verstappen po sedmém letošním vítězství vede průběžné pořadí už o 63 bodů

Verstappen se pokusil dostat před Leclerca na první místo už na startu, vítěz včerejší kvalifikace ale dokázal odrazit jeho útoky. A to i poté, co měl Verstappen k dispozici DRS.

Verstappen nakonec musel zvolnit, aby šetřil své pneumatiky. Jako první z vedoucích jezdců pak zajel v 16. kole do boxů.

V 17. kole ale Leclerc chyboval v 11. zatáčce a skončil v bariéře. Verstappen se tak dostal do vedení, které ve zbytku závodu bez větších potíží uhájil před druhým Lewisem Hamiltonem.

„Myslím, že od startu jsme měli velmi dobrou rychlost. Auto bylo dnes rychlé. Vyvíjel jsem na Charlese tlak. Kroužením za ním v tomto horku se pneumatiky velmi přehřívaly. Nikdy jsem nemohl jít do útoku, jen jednou v 11. zatáčce,“ řekl Verstappen.

„Jen jsme se snažili zůstat v klidu a blízko za ním. Zajeli jsme do boxů trochu dříve, od té chvíle nevíte, jak se bude závod vyvíjet. Byla to samozřejmě smůla pro Charlese, doufal jsem, že je v pořádku. Od té chvíle jsem si jen jel svůj závod a staral se o pneumatiky. Boxová ulička je velmi dlouhá, nemohli jsme zajet na další zastávku. Pneumatiky se ale velmi opotřebovávaly, takže to bylo jen o práci s nimi.“

Díky vítězství a Leclercovu výpadku má Verstappen na svém kontě 233 bodů, o 63 více než Leclerc.

„Vždy se snažím získat maximum možných bodů. Někdy se zkrátka musíte ze souboje stáhnout a počkat, možná až na konec závodu, a to jsme dnes udělali. Stále musíme udělat nějakou práci, hlavně v rychlosti na jedno kolo.“

Pérez přišel při restartu o stupně vítězů

Sergio Pérez v závěru závodu přišel o třetí místo, když jej při restartu po virtuálním safety caru předjel George Russell z Mercedesu.

Když čtyři kola před cílem ředitelství závodu ukončilo režim virtuálního safety caru aktivovaného pro odklizení vozu Kuan-jü Čoua, Pérez nedokázal zareagovat tak dobře jako za ním jedoucí Russell, který měl lepší reakci a dostal se před svého soupeře na stupně vítězů.

Mexičan po závodě vysvětlil, že dostal nesprávné informace o tom, kdy režim virtuálního safety caru skončí.

„Abych byl upřímný, je škoda, že virtuální safety car zasáhl do výsledků. Nemělo by to tak být, ale dnes tomu tak bylo.“

Jezdci během režimu virtuálního safety caru dostávají informace o delta časech, které musí dodržovat.

Aby ztratili minimum času, potřebují piloti vědět, kdy fáze skončí. Pérez ale podle svých slov od systému FIA dostal informaci, že virtuální safety car skončí dříve, než tomu skutečně bylo.

„Dostal jsem zprávu, že skončí za devátou zatáčkou, tak jsem do toho šel. Ale neskončil a já měl zprávu, že skončí až ve 12. zatáčce. Zdá se, že George měl jiné informace a mohl se na to lépe připravit. Systém byl úplně špatně, něco se tam stalo.

„Tvrdil, že skončí za devátou zatáčkou, ale skončil až ve 13. zatáčce. Dnes to nebylo dobré. Musím analyzovat pár věcí. Nemohl jsem najít dobré vyvážení, se kterým bych byl spokojen,“ řekl v cíli čtvrtý Pérez, který byl letos poprvé poražen oběma vozy Mercedesu.