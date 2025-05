Verstappen: Po prvním sektoru začala měkká pneumatika odpadat

Byl to přitom pilot Red Bullu, který byl na čele po prvních pokusech ve třetí části kvalifikace, kdy vedl o 49 tisícin před Piastrim. Pilot McLarenu jej ale nakonec o 34 tisícin překonal.

„Všechno šlo opravdu dobře, je ale velmi složité udržet nejměkčí sadu při životě v průběhu celého kola. První sektor byl dobrý, pak ale pneumatika znovu začala postupně odpadat,“ řekl Verstappen v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Bylo to dobré, můžete ale vidět, že (třetí) George (Russell) zajel své kolo na střední sadě, takže možná byly na tuto trať až příliš měkké a pro nás bylo obtížnější dostat z nich maximum. Lépe jsem se cítil na střední sadě.

„Závod je ale zítra a body se získávají až v něm, takže na to se musíme soustředit. Dnešek pro nás byl ale velmi dobrý.“

Cunodova nehoda zastavila kvalifikaci

O jedno ze dvou přerušení kvalifikace se v první části postaral Júki Cunoda, který tvrdě boural v zatáčce Villeneuve.

Japonec dostal na výjezdu ze čtvrté zatáčky smyk a následně narazil do bariéry z pneumatik, načež se ve vzduchu otočil a dopadl znovu podlahou na zem. Cunoda z vozu vystoupil sám nezraněn.

„Naštěstí jsem v pořádku. Je ale frustrující, že jsem skončil tak brzy, navíc to byl opravdu zbytečný incident. Je to nahoru a dolu. V některých jízdách se cítím dobře, v jiných to zase výrazně klesne,“ řekl Cunoda, jehož slova cituje Racefans.

„Udělali jsme (před kvalifikací) spoustu změn a v první, druhé i třetí zatáčce to vypadalo velmi dobře. A hned poté jsem boural. Je to smůla, cítil jsem, že auto na to mělo a já skončil ve zdi po takové hloupé chybě.“