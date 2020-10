Verstappen: Pérez mi nenechal dost místa

Po startu Verstappen útočil i na druhého Valtteriho Bottase, v souboji ale ztratil, vyjel lehce mimo trať a ve čtvrté zatáčce měl kontakt se Sergiem Pérezem.

„Přilnavost byla velmi nízká. Zkusil jsem se vyhnout problémům. Samotný start byl celkem dobrý, ve 3. zatáčce jsem se ale dostal do problémů a ve čtvrté přijel Pérez. Měl jsem drobný kontakt se Sergiem, který mi ale nenechal dost místa a v podstatě se sám vyřadil. Naštěstí nepoškodil můj vůz,“ popsal Verstappen.

„Trochu pršelo, takže jakmile se vše ustálilo, snažil jsem se jen držet vůz na trati. McLareny měly v prvním kole hodně přilnavosti, nevím proč. Měl jsem problém dostat teplotu do pneumatik. Nechtěl jsem příliš riskovat, protože jsem věděl, že (v dlouhých jízdách) jsme rychlejší než mclareny,“ řekl.

„Když jsme měli zahřáté pneumatiky, šlo to dobře. Měkká sada ale v určitou chvíli začala odcházet. Levá přední odešla a vy ztrácíte spoustu času na kolo. Pak jsem jen jel svůj závod. Přezul jsem na střední směs, která měla dobrou rychlost, ale ztráta byla v tu chvíli už tak velká, že nemůžete nic dělat.

„Třetí místo je to, co si zasloužíme, protože Mercedes byl příliš rychlý. Samozřejmě doufám, že je dokážeme co nejdříve dostihnout, ale oni nejsou hloupí.“

Albon nebodoval

V jednom z možná klíčových závodů rozhodujících o jeho další kariéře u Red Bullu se Alexanderu Albonovi nepodařilo start z šestého místa proměnit v bodované umístění. V Portugalsku skončil dvanáctý.

„Byl to náročný závod a už od startu jsme se potýkali s přilnavostí. Auto bylo rychlé, ale nemohli jsme ukázat naši pravou rychlost, protože jsme byli v provozu. Neodjel jsem dobře ze startu a v prvních třech kolech jsme měli problém s teplotou pneumatik, takže jsme blokovali přední pneumatiky,“ řekl Albon.

„Měli jsme problém při výměně pneumatik, což nás poslalo zpět do skupiny vozů. Když jste ve vláčku DRS, je velmi těžké předjíždět. Strategií dvou zastávek jsme zkusili udělat něco jiného, ale zřejmě to nebylo nejlepší řešení.“