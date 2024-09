Verstappen pátý, Pérezův návrat na pódium zhatila kolize

Verstappenovo čekání na další vítězství se tak prodloužilo už na sedm závodů, během kterých byl přitom jen dvakrát na druhém místě na stupních vítězů.

Mezi třemi nejlepšími nebyl ani v Baku, kde na nejrychlejší nestačil a obsadil jen páté místo.

„Zaplatili jsme za to, že jsme udělali změny do kvalifikace, kvůli kterým bylo auto opravdu obtížné na řízení,“ řekl Verstappen pro formu1a.uno.

„Auto hodně poskakovalo, kola se odlepovala od země v pomalých zatáčkách. Když nemáte kontakt s povrchem, je to velmi obtížné. Vyhráváme a prohráváme jako tým. Mysleli jsme si, že to bude dobrý směr, ale nebyl.“

Pérez: Sainz si neuvědomil, že tam jsem

Pérez mířil za svým prvním pódiovým umístěním od dubnového závodu v Číně. V předposledním kole zaútočil na druhého Charlese Leclerca, útok mu ale nevyšel, a naopak se musel bránit Carlosovi Sainzovi, který toho chtěl využít k postupu na stupně vítězů.

Na rovince za druhou zatáčkou pak došlo mezi oběma ke kontaktu, po kterém skončili oba piloti ve zdi.

„Jsem velmi frustrovaný, že jsme pro naše týmy zakončili náš víkend tímto způsobem. Je to smůla, protože když jsme vyjížděli z druhé zatáčky, byl mezi vozy asi metr. A pak během jednoho až dvou metrů to skončilo kontaktem,“ řekl Pérez.

„Chápu, o co se Carlos snažil, chtěl se vyvézt za Charlesem, ale byl jsem tam já. Všechno se to seběhlo velmi rychle, jelikož on měl více rychlosti a způsob, jakým se pohnul, znamenal, že se dotkl mého pravého předního kola.“

Po závodě si oba jezdci incident vyříkali. „V tu chvíli si neuvědomil, že jsem tam byl. A jak jsem řekl, nejvíce mě mrzí, že jsme ze druhé zatáčky vyjížděli metr od sebe, a během dvou metrů došlo ke kontaktu. Je to škoda, protože Carlos je rozhodně tím posledním jezdcem, se kterým bych chtěl mít kontakt, a je škoda, že jsme si takto pokazili naše víkendy,“ zakončil Pérez.