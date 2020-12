Verstappen označil Leclercův manévr v prvním kole za „bezohledný“

Leclerc, Verstappen a Sergio Pérez bojovali v nájezdu do čtvrté zatáčky v prvním kole o třetí pozici. Leclerc z vnitřku zaútočil na Péreze, došlo ke kontaktu a pilot týmu Racing Point se roztočil. Leclerc si kontaktem ulomil zavěšení levého předního kola.

Verstappen se oba piloty pokusil objet vnějškem, vyjel mimo trať a na výjezdu ze zatáčky narazil do zdi. I pro něj tak závod skončil, zatímco Pérez se propadl pořadím, zamířil do boxů a po skvělé stíhací jízdě nakonec závod vyhrál.

„Start nebyl špatný. Valtteri (Bottas) mě sevřel, což je normální, takže jsem musel zvolnit. Od té chvíle už to bylo jen o tom přežít mezi vozy. Nevím, proč byli tak agresivní a bezohlední. Všichni jsme vpředu a tři vozy z toho nakonec vyšly jako oběť, dvě auta těžce,“ řekl Verstappen.

„Nevím proč, hlavně Charles ve čtvrté zatáčce, proč to tak poslal na vnitřek, navíc brzdil tak pozdě. Co čekal? Checo (Pérez) nemohl vidět, co se děje na vnitřní straně a v podstatě jen zablokoval kola. Když se Checo roztočil, snažil jsem se ho objet vnějškem a nepoškodit svůj vůz, tam ale moc nešlo dělat.“

Albon šestý

Problémům se naopak v závodě dokázal vyhnout Alexander Albon a pro Red Bull získal osm bodů za šesté místo.

Albon letos potřetí nepostoupil do třetí části kvalifikace, do závodu startoval z dvanácté pozice, v cíli ale nakonec opět bodoval.

„Byl to velmi zvláštní a neučesaný závod a nejsem si jistý, jak se to všechno odehrálo, ale posunout se z dvanáctého na šesté místo není špatné, dnes jsme ale doufali v lepší výsledek,“ říká Albon.

„Čekali jsme, že budeme pomalí na rovinkách a když jsme měli DRS, jen stěží jsme se udrželi s dalšími vozy, když jsme měli DRS. Bylo velmi náročné předjíždět a musel jsem to pustit do první zatáčky, abych někoho předjel. Bylo velmi těžké jet s nastavením přítlaku, jaký jsme měli. Ve druhém sektoru okruhu, kde téměř nejde předjíždět, jsme ale byli rychlí.“