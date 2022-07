Verstappen ovládl rakouský sprint, v závodě čeká bitvu s Ferrari

Po vítězství ve sprintu v Imole si Verstappen připsal dalších osm bodů za triumf ve sprintu na Red Bull Ringu, kde vedl od startu do cíle.

Na startu byl pod tlakem dobře startujícího Carlose Sainze, svou pozici ale ubránil a začal Sainzovi a Charlesovi Leclercovi na druhém ferrari ujíždět.

„Bylo to dobré, myslím, že slušný závod. Na začátku jsme měli dobrou rychlost a myslím, že poté to bylo velmi vyrovnané. Bylo to dobré, takový by sprint měl být, pěkně naplno,“ řekl Verstappen.

Ve vybudování náskoku na čele Verstappenovi pomohli jezdci Ferrari vzájemným soubojem. V samotném závodě ale Verstappen očekává jiný scénář.

„Bylo to jen prvních pár kol, i oni spolu trochu bojovali, takže jsem měl trochu prostoru, pak jsme na tom ale byli z pohledu rychlosti podobně. Očekávám proto, že zítra to bude podobně zajímavá bitva. Zítřejší závod bude samozřejmě o dost delší, takže to bude náročné i z pohledu pneumatik.“

Pérez vydělal osm pozic

Až do třetí řady na roštu nedělního závodu se ve sprintu probojoval Sergio Pérez, který během 23kolového závodu vydělal osm pozic.

Mexičan po páteční kvalifikaci přišel o svůj čas za překračování limitů tratě a do sprintového závodu tak startoval až z třináctého místa. Během půlhodinového závodu si ale dokázal polepšit o osm pozic a v neděli bude startovat ze třetí řady před šestým Estebanem Oconem.

„Byl to dobrý závod a návrat. Měl jsem dobrý start, vyhnul jsem se problémům, s Lewisem (Hamiltonem) to bylo náročné, hodně jezdců jelo do třetí zatáčky bok po boku. Ze sprintu jsme vytěžili maximum a mám pocit, že je to od nás dobrý výsledek,“ řekl Pérez.