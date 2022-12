Verstappen ovládl ceny Autosportu

Britský časopis Autosport v neděli večer uděloval své výroční ceny. Hlavní ocenění, trofej pro nejlepšího závodního jezdce sezony, získal stejně jako vloni Max Verstappen.

Pilot Red Bullu Max Verstappen získal prvenství v hlavní ceně Autosportu již podruhé v kariéře, když navázal na úspěch loňského roku.

Jeho soupeři v boji o cenný primát, který se uděluje již od roku 1982, byli vicemistr světa F1 Charles Leclerc, šampion IndyCar Will Power a vítěz šampionátu Formule E Stoffel Vandoorne.

„Byla to fantastická sezona, podařilo se mi získat druhý titul, a to navzdory náročnému začátku. Vývoj sezony se nám ale podařil velmi rychle zvrátit, za což samozřejmě musím poděkovat týmu. Úsilí týmu bylo větší než kdykoliv předtím. Jsem šťastný, že se mi podařilo získat druhý titul, ale všichni víme, že bez tvrdě pracujícího týmu by to nebylo možné,“ uvedl Verstappen prostřednictvím videa. Zároveň poděkoval i hlasujícím čtenářům, kteří o jeho výhře v cenách Autosportu rozhodli.

Kuan-jü Čou nováčkem roku

Vedle Verstappena byl z jezdců F1 odměněni také Kuan-jü Čou, jenž získal cenu pro nejlepšího nováčka sezony. Lewis Hamilton obdržel cenu pro nejlepšího britského jezdce, zatímco vítězství George Russella ve VC Brazílie bylo označeno jako top moment roku.

Trofej za celoživotní úspěchy v motorsportu si odnesl čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel, který se po sezoně rozloučil s F1.

Na test s vozem F1 týmu Aston Martin se může těšit 20letý Luke Browning, vítěz britského šampionátu GB3 (bývalá britská F3). Browning si tuto šanci vysloužil díky zisku ceny pro nejlepšího mladého jezdce, kterou Autosport uděluje ve spolupráci s britským jezdeckým klubem BRDC a stájí Aston Martin.