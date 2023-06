Verstappen opět nedbal na pokyny nepokoušet se o nejrychlejší kolo závodu. Po dojezdu jsme se tomu zasmáli, říká

Vedle pole position a vítězství si Max Verstappen ze Španělska odvezl také bod za nejrychlejší kolo závodu. Navzdory tomu, že ho jeho závodní inženýr žádal, aby neriskoval a ve finální fázi závodu o tento bonus neusiloval.

„Nemůžeme si dovolit riskovat,“ či „Dovez do cíle - a drž se mezi bílými čárami.“ Takové pokyny slyšel Max Verstappen od svého závodního inženýra Gianpiera Lambiase, když se ho ptal na možnost usilovat o zajetí nejrychlejšího kola závodu. Nizozemec nicméně na výzvy svého inženýra nedbal a nejlepší kolo závodu ukořistil pro sebe.

Verstappena od jeho pokusu neodradila ani skutečnost, že měl již tři varování za porušování tzv. limitů tratě a od možné, pravděpodobně 5sekundové, penalizace ho dělil jediný další prohřešek.

„Nechtěli jsme, aby nejrychlejší kolo zajel. Nemůžete ho však zastavit,“ přiznal po dojezdu v rozhovoru pro Sky Deutschland Helmut Marko, konzultant Red Bullu pro motorsport. „Vlastně se na něj za to ani nemůžete zlobit,“ dodal Rakušan.

Verstappen si věřil

Ke své úspěšné snaze získat bod za nejrychlejší kolo závodu se v cíli vyjádřil také samotný Verstappen.

„Držel jsem se mezi bílými čárami (vymezujícími limity tratě, pozn. red.), jen jsem jel o něco rychleji. Neudělal jsem tedy nic špatného,“ uvedl úřadující šampion na tiskové konferenci.

„Tým neví, na jaké tempo můj vůz stačí. Věděl jsem, že to mohu zvládnout. S Helmutem jsme se tomu po závodě zasmáli, takže myslím, že jsou spokojeni,“ přiblížil jezdec Red Bullu, který okomentoval i několikanásobné překročení limitů tratě v zatáčkách číslo 5 a 10.

„Třikrát jsem překročil čáru. To se občas stane. Na některých okruzích se to může stát poměrně snadno. Jakmile jsem však dostal poslední varování, už jsem se držel v rámci limitů. Nebyl to opravdu žádný problém,“ dodal.