Verstappen opět dominantní, pořadí vede o rekordních 177 bodů

Max Verstappen dal zapomenout na nevydařený závod v Singapuru a dominantním způsobem vyhrál Velkou cenu Japonska. Svým 13. triumfem v letošní sezóně navíc zajistil Red Bullu titul v Poháru konstruktérů.

Vyhrál všechny volné tréninky, kvalifikaci i závod, ve kterém zajel zároveň nejrychlejší kolo. Jedinou šanci pokusit se dostat na první místo dal Verstappen jezdcům McLarenu na startu, kde měl pomalejší rozjezd a z třetího místa startující Lando Norris se v nájezdu do druhé zatáčky dostal dokonce na Verstappenovu úroveň, Nizozemec ale držel výhodnější stopu, kterou se udržel ve vedení.

„Byl to neuvěřitelný víkend, vyhrát tady je skvělé. Auto fungovalo velmi dobře na každé směsi, nejdůležitější ale také bylo vyhrát Konstruktéry,“ řekl Verstappen.

„Jsem velmi hrdý na každého, kdo pracuje na trati, ale také v továrně. Prožíváme neuvěřitelný rok a jsem na všechny hrdý.

„Na startu jsem možná trochu více protočil kola, ale jinak to byl celkem jednoznačný závod.“

Po šestnácti letošních závodech má 400 bodů a na druhého Sergia Péreze náskok 177 bodů, což je největší rozdíl mezi prvním a druhým v čele průběžného pořadí v historii F1.

Pérez ze závodu dvakrát odstoupil

Závod k zapomenutí má za sebou naopak Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, který do cíle nedojel.

Mexičan v úvodních 15 kolech měl kontakt s Lewisem Hamiltonem, následně roztočil Kevina Magnussena, zajel do boxů s poškozeným předním křídlem, a navíc dostal ještě penalizaci za předjíždění za safety carem a následně i za kontakt s Magnussenem.

V 16. kole jej Red Bull ze závodu stáhnul, ale ve 40. kole se Pérez vrátil na trať, aby si odpykal trest za roztočení Magnussena, a následně ze závodu definitivně odstoupil.

Za své prohřešky během závodu navíc od sportovních komisařů dostal čtyři trestné body.

„Měl jsem hrozný start, do první zatáčky jsem v podstatě šel jako pasažér,“ řekl Pérez.

„Měl jsem (Carlose) Sainze vpravo, Lewise vlevo a poškodili mi bočnici předního křídla. Je opravdu těžké to posoudit, před druhou zatáčkou jsem ale neměl přední křídlo.

„Vyměnili jsme přední křídlo, ale pořád jsem necítil přední část vozu, takže tam muselo být větší poškození.

„Musíme zanalyzovat celý víkend, abychom pochopili, co se stalo, protože to byl slabý víkend. V pátek jsme se vydali několika směry, které musíme analyzovat a uvidíme, co v tomto ohledu můžeme zlepšit.“