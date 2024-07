Verstappen: Odmítám připustit, že Red Bull s RB20 dosáhl maximálního potenciálu

Max Verstappen podle svých slov nevěří tomu, že by již Red Bull neměl najít žádný způsob, jak vylepšit současný vůz RB20.

Úřadující mistr světa Max Verstappen i nadále věří tomu, že Red Bull s vývojem současného vozu RB20 ještě nenarazil na limit. A to přesto, že rakouská stáj v posledních týdnech a měsících již není zdaleka tak suverenní, jako tomu bylo na začátku letošní sezony či po drtivou většinu té loňské.

„Odmítám tomu věřit, protože by člověk začínal být líný,“ odpověděl Verstappen podle webu RaceFans.net na dotaz, který směřoval na to, zda již Red Bull nevyčerpal při vývoji RB20 všechny nápady.

„Jsem si jistý, že všichni v továrně se neustále snaží o to, aby auto bylo co výkonnější. Je ale jasné, že i v jiných týmech je spousta chytrých lidí, kteří dělají totéž,“ uvědomuje si trojnásobný mistr světa, která zároveň poukazuje i na to, že týmy v pořadí za Red Bullem mají díky pravidlům více času na vývoj.

„Samozřejmě by vždy pomohlo mít více času, ale taková jsou pravidla, která se snaží zpomalit vítězný tým. Pravidla jsou ale tak zkrátka napsaná a vy se s tím prostě musíte vyrovnat,“ uvedl Verstappen.

Nizozemec navíc věří, že nová podlaha, kterou měl k dispozici v Silverstone, zatím neukázala svůj opravdový potenciál – kvůli jejímu poškození v kvalikaci.

„Kdybychom neměli poškozenou podlahu, určitě bychom byli v boji o pole position, což je pozitivní. Musíme jen pokračovat v našem úsilí,“ uzavřel Verstappen.