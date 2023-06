Verstappen odjel závod s mrtvým ptákem [+foto]

Max Verstappen měl při zisku 100. vítězství Red Bullu pořádnou dávku štěstí. Polovinu závodu odjel s mrtvým ptákem.

Max Verstappen přibližně v polovině závodu týmu ohlásil, že pravděpodobně trefil ptáka. Jak se po závodě ukázalo, pták zůstal uvízlý v brzdovém kanálku. Verstappen tak měl štěstí, že závod vůbec dokončil.

Záběry z onboard kamery ukazují, že Verstappen trefil ptáka při výjezdu ze čtvrté zatáčky.

„Když jsem přijel, byl stále přilepený na mém autě, nevypadalo to dobře!“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1. „Je mi také líto mechanika, který ho musel odstranit.“

Problémy s přilnavostí

Verstappen si také v průběhu závodu opakovaně stěžoval na nedostatek přilnavosti poté, co přezul na tvrdé pneumatiky.

Christian Horner se domnívá, že to souviselo s tím, že jezdci měli na okruhu, kterému dominují rovinky, problém zahřát pneumatiky. Určitě tomu nepomohly ani poměrně nízké teploty. Trať měla okolo 27 °C, což je tak o 20 stupňů méně, než na co jsou týmy zvyklé z léta v Evropě.

„Bylo vidět, že časy na kolo byly u všech jezdců v určitých okamžicích, kdy dostávali teplotu do pneumatik, dost rozdílné, ale on to dokázal zvládnout,“ řekl Horner, kterého cituje Racingnews365.