Verstappen odhaduje, že nový asfalt formule zpomaluje o pět sekund

Max Verstappen (1./1.)

Oba páteční volné tréninky byly plné smyků, piloti měli s vozy plné ruce práce. Podle vítěze obou tréninkových jízd nový asfalt vozy zpomaluje až o pět sekund na kolo.

„Jsme daleko od toho, kde bychom měli být, je to jako jezdit na ledě. Je to mnohem horší než Portimao. Podmínky jsou nicméně stejné pro všechny, nezbývá nic jiného než se přizpůsobit. Doufám jen, že nebude pršet, pak už to bude opravdu ledová jízda. Možná bychom pak měli nasadit pneu s hroty, to by mohla být zajímavá podívaná.

Myslím, že na brífinku se pobavíme o tom, proč je asfalt tak kluzký. Myslím, že naše časy by měly být tak o pět sekund na kolo rychlejší. Ale jak jsem řekl, všichni jsme na jedné lodi.

Měkké pneumatiky nás nezachrání. Je sice pravda, že byly rychlejší, ale nejde jen o samotnou přilnavost k povrchu. Kdyby se rozhodlo, že můžeme nasadit ještě měkčí pneu, za chvíli by se rozpadly. Není to řešení.

Samozřejmě doufám, že se trať zlepší. Mercedes se určitě dostane zpátky do sedla. Pro nás byl dnešek rozhodně pozitivní. Znamená to, že jsme se slušně připravili a dobře zareagovali na nastalé podmínky.

Jen doufám, že konkurenceschopní budeme i v kvalifikaci a závodě, ale nikdy nevíte, co se může přihodit,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (2./5.)

Albon se na složité podmínky v Istanbulu adaptoval rychle a v několika chvílích dokonce vedl druhý trénink. Má za to, že týmy tentokrát v kvalifikaci přijmou jinou strategii než obvykle.

„Je to špatné. Nevím, co budeme v kvalifikaci dělat. Skoro bych se nedivil, kdyby se po rozsvícení zelených světel všichni nevydali na trať na měkkých gumách a jednoduše s plnou nádrží jezdili, co to jde,“ přiznal Albon.