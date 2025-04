Verstappen ocenil Piastriho klidný přístup k závodění

Zatímco v roce 2021 bojoval Max Verstappen o titul s Lewisem Hamiltonem, na začátku sezony 2022 s Charlesem Leclercem a vloni, po suverénním ročníku 2023, s Landem Norrisem, letos má Nizozemec nového vyzyvatele v podobě Oscara Piastriho.

A právě na jeho účet pronesl Verstappen několik pochvalných vět.

„Lidé trochu zapomínají na to, že vloni v F1 závodil teprve druhým rokem. Nyní je ve své třetí sezoně a jezdí velmi solidně,“ uvedl pilot Red Bullu, jehož slova cituje oficiální web F1.

„Má velmi klidný přístup a to se mi líbí. Je to vidět i na trati. V momentě, kdy je to třeba, podá skvělý výkon a téměř nedělá chyby. To je ostatně něčím, co potřebujete, když chcete bojovat o šampionát,“ poznamenal dále čtyřnásobný šampion, který je přesvědčen, že Piastri rovněž těží ze spolupráce se svým manažerem a bývalým pilotem Markem Webberem.

„Myslím, že to, že má Marka po svém boku, mu hodně pomáhá. Je to skvělé. Lidé se na základě vlastní kariéry hodně poučí. Stejně jako jsem to měl já se svým otcem (Josem, který v F1 působil mezi lety 1994 až 2003, pozn. red.), také Mark radí Oscarovi. Na konci dne ale Oscar využívá svůj talent, což je skvělé,“ dodal Verstappen.