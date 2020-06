Verstappen očekává, že o titul bude bojovat jen s Mercedesem

Podle papírových předpokladů nebude Ferrari tak silné jako Mercedes a Red Bull. Konec konců to několikrát přiznalo i samotné Ferrari, které navíc do Rakouska nepřiveze žádný větší balík úprav.

„Je to spíše pokračování než začátek od nuly. Auta budou jiná v porovnání se zimními testy a to kvůli vylepšení, která budou přivezena,“ řekl Max Verstappen pro SpeedWeek.

Red Bull by měl patřit mezi týmy, které přivezou větší počet vylepšení – dokonce má jít o balíky určené původně pro tři závody.

„Začínáme znovu, ale je to stejné pro všechny, všichni se musíme vypořádat s neznámým začátkem.“

Verstappen vyhrál poslední dva závody na Red Bull Ringu. Za favorita se ale nepovažuje.

„Nikdy se nepovažuji za favorita a to zejména ne na Red Bull Ringu, který nám nesedí tak moc jako jiné okruhy. Loňské vítězství bylo velmi těsné a tentokrát to nebude snazší. Mercedes je silný a nikdo nedokáže přesně říct, jak dobré bude Ferrari. Bude to těžký boj, ale pokusíme se udělal vše, abychom získali třetí vítězství v Rakousku v řadě.“

Na dotaz, koho považuje za soupeře v boji o titul, odpověděl Verstappen: „Může to být pouze Mercedes.“

